中市創新學習實驗室學校交流觀摩會展現多元學習成果

2018年01月17日 17:04 中時 陳世宗

教育局透過績優學校分享，讓學校觀摩交流，盼推動創客教育向下扎根。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局從104年起連續3年補助共30所國中小設置創新學習實驗室，推廣機器人、積木、3D列印、Scratch程式語言等多元創客課程。17日在豐原區富春國小舉辦交流觀摩會，各校設置成果展示區，並由大甲國中、省三國小、上石國小等3所績優學校進行分享；教育局長彭富源共襄盛舉，見證台中市學校設置創新學習實驗室成果，勉勵教師引導孩子成為「Maker」，透過動手做多元學習。

彭富源說，Maker教育在美國總統歐巴馬時代曾強力推行，期間有一陣子聚焦於機器人方面，但其實核心精神是透過「探索」及「實作」，將學生想法表現出來，各學校都有引導學生成為Maker的能力，即使未設置創客教室，也能透過課程計畫內容著手，鼓勵教師帶領學生動手做；藉由績優學校分享，也讓學校觀摩交流，盼推動創客教育向下扎根。

教育局指出，台中市從104年度開始，連續3年補助共30所國中小設置創新學習實驗室，做為推行創客教育基地，目前在山、海、屯、市區已有多所學校設置，此類專用教室教學內容多元，打造孩子動手做的學習環境；觀摩會除設置有創新學習實驗室的學校展示成果以外，也邀請大甲區大甲國中、北區省三國小、西屯區上石國小等3所績優學校進行分享。

大甲國中接任12年國教前導學校，研發12年課綱科技領域相關課程，於去年以「動手即動腦，培育好人才」方案獲教育部教學卓越銀質獎，並接受教育局委託，辦理「台中市Maker夢想行動教室巡迴偏鄉活動」，更利用創新學習實驗室軟硬體設備及經費，研發Zenbo機器人AI互動創新課程，帶給學生更豐富的視野、更有趣及科技化的環境。

省三國小為因應108學年新課綱實施，已先行研發特色課程「省三小maker迎向大未來」，作為108學年校訂課程的前導課程。此課程包括兩大面向，分別為「創意科技」與「美感生活」；其中創意科技課程已完成一至六年級課程規劃，內容包括創意積木、程式、機器人與自造課程，積木課程已開始實施，從幼兒園至六年級學生均參與學習，學校也設計兒童節科學闖關與新生招生親子闖關活動，深獲學生及家長喜愛。

(中時)