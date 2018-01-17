這個伴手禮 名店測試買氣更勝鳳梨酥

連鎖咖啡業者85度C今年年節禮盒，參考網紅食品開發多樣的新品，其中雪Ｑ餅上架測試反應超呼預期。（馮惠宜攝）

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連鎖咖啡業者85度C今年參考網紅食品開發新品其中雪Ｑ餅上架測試單日狂賣3000片，比長壽伴手禮鳳梨酥更暢銷。（馮惠宜攝）
85度C也取得授權，推出獨家限定版的「HELLO KITTY 巧克力杏仁捲心酥禮盒」，外盒是精緻的HELLO KITTY獨家限定款鐵盒，裏頭香脆可口的捲心酥淋上香濃的黑白巧克力，再撒上滿滿的杏仁粒，外型像傳統零嘴麻老。（馮惠宜攝）

農曆年節即將來臨，為搶食百億元伴手禮市場，食品業者紛紛推出各式零嘴、甜點，連鎖咖啡業者85度C今年參考網紅食品開發新品其中雪Ｑ餅上架測試單日狂賣3000片，比長壽伴手禮鳳梨酥更暢銷，預估將成為伴手禮界的明日之星。

年節禮盒市場達百億元，其中糕餅類不外鳳梨酥、太陽餅，85度C此次推出9款年節禮盒，除了牛軋糖、鳳梨酥、蛋捲，開發了巧克力杏仁捲心酥、還有蔓越莓酥塔、鳳梨酥塔，還有一款雪Q餅都是近年網紅零嘴。

其中雪Q餅以棉花糖、餅乾再搭配蔓越莓乾，勾勒出層層酥軟、Q軟扎實的口感，甜而不膩，越吃越順口。

85度C在推出禮盒前曾以單片包裝在門市販售測試買氣，一片要價25元，單日狂賣3千片，比該連鎖咖啡店長壽糕餅單顆15元的鳳梨酥賣得還要好，試水溫之後，業者特別以抹茶、原味兩種口味推出禮盒。

此外，85度C也取得授權，推出獨家限定版的「HELLO KITTY 巧克力杏仁捲心酥禮盒」，外盒是精緻的HELLO KITTY獨家限定款鐵盒，裏頭香脆可口的捲心酥淋上香濃的黑白巧克力，再撒上滿滿的杏仁粒，外型像麻?，卻十足年輕人喜愛的巧克力口味，特價只要399元，便宜又大方，預料將引起凱蒂貓粉絲收藏熱潮。

(中時)

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