收到了！脫離「國家邊緣人」手機地震警訊像中獎

NCC災防告警訊測試訊息通知。(手機截圖)

友善列印
中時電子報

台灣地區今天下午1點59分發生規模5.7的有感地震，震央在台北北投，台北市上下、左右晃很大！地震發生第一時間沒收到手機警訊通知的民眾，趕緊去手機「設定」的「通知」開啟警訊通知，接著下午4點，5大電信業者發送「災防告警訊測試」時，收到訊息的人像中獎般驚呼「收到了！收到了」，直說脫離「國家邊緣人」的感覺很好！

不過還是有人反映，收到地震警訊通知，卻沒收到「災防告警訊測試」，一問之下才知道，原來是沒有開啟「每月測試用訊息」通知，沒有注意到在「警訊通知」、「緊急警報」之外還有另一個選項。

若想收到NCC災防告警訊測試通知，要在手機「設定」的「通知」中開啟功能。(手機截圖)

國家通訊傳播委員會NCC指出，測試頻道專供業者測試使用，為了避免引起不必要的恐慌，民眾手機上的災防訊息測試通知都預設為關閉，如果沒有特地開啟，就不會收到測試訊息；很想收到「災防告警訊測試」的民眾，可以到手機「設定」的「通知」中，開啟「每月測試用訊息」通知。

NCC為了避免4G手機用戶收不到地震訊息狀況重演，今天督導5大電信業者，下午4時起至4時03分，利用測試頻道發送測試訊息，讓4G手機業者及用戶可以進一步確認。

(中時電子報)

又漏接警訊通知？手機4G用戶測試
這個伴手禮 名店測試買氣更勝鳳… 丸東商號筒仔米糕 假日隱藏版美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。