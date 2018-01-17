收到了！脫離「國家邊緣人」手機地震警訊像中獎

2018年01月17日 17:06 中時電子報 尉遲佩玉

台灣地區今天下午1點59分發生規模5.7的有感地震，震央在台北北投，台北市上下、左右晃很大！地震發生第一時間沒收到手機警訊通知的民眾，趕緊去手機「設定」的「通知」開啟警訊通知，接著下午4點，5大電信業者發送「災防告警訊測試」時，收到訊息的人像中獎般驚呼「收到了！收到了」，直說脫離「國家邊緣人」的感覺很好！

不過還是有人反映，收到地震警訊通知，卻沒收到「災防告警訊測試」，一問之下才知道，原來是沒有開啟「每月測試用訊息」通知，沒有注意到在「警訊通知」、「緊急警報」之外還有另一個選項。

若想收到NCC災防告警訊測試通知，要在手機「設定」的「通知」中開啟功能。(手機截圖)

國家通訊傳播委員會NCC指出，測試頻道專供業者測試使用，為了避免引起不必要的恐慌，民眾手機上的災防訊息測試通知都預設為關閉，如果沒有特地開啟，就不會收到測試訊息；很想收到「災防告警訊測試」的民眾，可以到手機「設定」的「通知」中，開啟「每月測試用訊息」通知。

NCC為了避免4G手機用戶收不到地震訊息狀況重演，今天督導5大電信業者，下午4時起至4時03分，利用測試頻道發送測試訊息，讓4G手機業者及用戶可以進一步確認。

(中時電子報)