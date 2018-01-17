丸東商號筒仔米糕 假日隱藏版美食

2018年01月17日 17:01 中時 馮惠宜

周六日到丸東商號不管內用或外帶筒仔米糕或碗粿都是1碗35元、3碗100，可混搭，還加贈一碗魚丸湯。（馮惠宜攝）

丸東的筒仔米糕是用大鍋蒸熟再一一填入圓形的筒仔內，與清水的筒仔米糕是先將生米和料填入筒仔內再蒸到熟的作法不一樣。（馮惠宜攝）

台中第五市場丸東商號逢假日才販售的「筒仔米糕」米粒香Q可口，重口味肉燥帶著淡淡中藥香，讓人吃了還想再來一碗，店家也很貼心，1碗35元、3碗100元，還送1碗魚丸湯，讓出外人可以飽食一頓。

第五市場的丸東商號有四十年歷史，賣魚丸、香菇丸、甜不辣起家，老闆李西東兩年前在市場附近購置店面讓兒子李佳鴻主持大局，店裏賣魚丸湯、甜不辣、麻豆碗粿，逢周六、周日則推出筒仔米糕，算是隱藏版美食。

丸東的筒仔米糕融合清水筒仔米糕與嘉義米糕的製作方式，製作時以一到兩年的長糯米、圓糯米混合大鍋蒸熟，再拌入醬油、水、炸過的油蔥，再一一裝進圓型的筒仔裏，以蒸籠保溫，混合過的糯米又香又Q愈吃愈好吃。

至於淋在米糕上的肉燥，也是丸東筒仔米糕讓老饕們一再回流的秘密武器，現切的後腿肉和香菇、中藥一起滷製，鹹香夠味，還帶著淡淡的中藥香，搭配米糕一起吃，不用加醬料就很夠味。

丸東的筒仔米糕，米糕、肉燥各有特色，最特別的是，店家每碗米糕都會加上一顆用中藥滷製的鵪鶉蛋，小小一顆小滷蛋讓米糕口感、味道都更豐富。

丸東商號的筒仔米糕也是佛心來的銅板美食，一碗35元、三碗100元，由於周六日才供應，還可搭配碗粿三碗100元，再加贈一碗魚丸湯，超值又美味。

丸東商號：

地址：台中市西區樂群街59-2號，

電話：0972-796889

營業時間AM6:30～PM12:00，周一公休

筒仔米糕1個35元、3個100元

(中時)