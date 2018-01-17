學者賴正庸參選安樂區議員 協助基隆市爭取建設經費

2018年01月17日 17:19 中時 李其樺

賴正庸（左）今（17）日前往基隆大靈宮參拜，宣布參選基隆市安樂區議員。（李其樺攝）

賴正庸（中）今（17）日宣布參選基隆市安樂區議員，多名地方人士到場力挺支持。（李其樺攝）

賴正庸（右）今（17）日宣布參選基隆市安樂區議員，現場發送紅包袋給鄉親爭取支持。（李其樺攝）

現任弘光科技大學環安系兼任副教授賴正庸，17日宣布參選基隆市安樂區議員，現場多名鄉親到場造勢，祝賴正庸高票當選，賴正庸表示，有感於基隆各項基礎建設、福利落後其他縣市，假如他順利當選，將以過去在中央機關服務經驗，協助基隆市向中央爭取建設經費，讓基隆更進步繁榮。

賴正庸今年47歲，為台大農業化學研究所碩士、台大化工研究所博士班畢業，過去擔任過立委邱垂貞服務處主任、立委周清玉國會辦公室主任，現職為行政院環保署簡任環境技術師、弘光科技大學兼任副教授。

2014年縣市議員選舉，賴正庸以無黨籍身分投入基隆市信義區市議員選舉，當時正值食安風暴，賴正庸主打食安議題獲得2292高票，最後雖然落選，但學者清新形象與專業問政仍讓民眾留下深刻印象。

本屆賴正庸捲土重來，17日宣布參與基隆市安樂區市議員選舉，數十名鄉親、社區發展協會理事長與志工到場造勢，賴正庸與支持者前往大靈宮參拜，表示參選決心。

賴正庸表示，雖然他出身外省家庭，父親更是國軍退伍老兵，但他從年輕時就開始參與街頭運動，在立法院服務及大學教書前前後後長達25年，多年來一直致力社區營造，無論議會運作、教育與民間團體合作，對他而言都駕輕就熟。

賴正庸向支持者承諾，當選後將推動協和火力發電廠更換新式過濾器以改善空汙，還有國道客運基隆往台北免費、爭取托幼補助等政見。

賴正庸說，民進黨將在安樂區提名3席，現任2名市議員將與3到4名參選者爭取出線，預計4月初民調結果出爐，他有信心出線代表民進黨參選安樂區市議員，希望憑藉過去在中央機關服務經驗，協助基隆市向中央爭取更多建設經費，讓基隆市更進步繁榮。

(中時)