蔡英文：需達成用電短期備載容量10％等目標

2018年01月17日 17:05 中時 曾薏蘋

民進黨今中常會中邀請經濟部次長龔明鑫以「產業穩定供電策略」為題專案報告。黨發言人蔡適應會後轉述身兼黨主席的蔡英文總統裁示，用電需求面推動管理措施，需達成短期備用容量10%、備載容量高於6%的目標；經濟部提出的低壓用戶智慧電表的佈建進度、新節電運動等計畫務必要確實進行。

今天民進黨中常會開到一半，突然發生地震，據透露，與會的台中中常委、立委何欣純因為有了921大地震經驗，非常緊張，立即脫口說，「有地震！」這時坐著聽取選對會報告的蔡英文，聞風不動，很冷靜地說，「繼續報告沒有問題。」

蔡適應轉述，總統指出，政府的目標很明確，就是要在推動非核家園及改善空汙的前提下，同時達到穩定供電的任務，確保經濟發展與民眾生活的不受影響。行政團隊務必要讓新建發電機組如期如質完工，提升既有機組的風險管控能力。同時，也要針對用電需求面推動管理措施，以達成短期備用容量10%、備載容量高於6%的目標。

總統說，提升能源使用效率也是非常重要的方向，今天經濟部提出的規劃，特別是低壓用戶智慧電表的佈建進度、新節電運動等計畫務必要確實進行。

總統強調，推動能源結構的轉型，是有多重的政策目標。行政團隊已經開始進行，解決投資障礙的巡迴座談，務必要藉由這樣的機會，加強說明與溝通，盡可能的讓社會知道我們的目標與執行進度。

(中時)