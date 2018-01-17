曾志偉兒陪同現身願配合刑事調查 強調：尊重女性是原則

2018年01月17日 17:13 中時 徐桐炘

捲入藍潔瑛性侵疑雲，港星曾志偉今親自在香港九龍香格里拉酒店召開記者會出面說明

曾志偉先被翻出疑似性侵女演員藍潔瑛，又被大陸「超模教母」韓穎華在微博控性侵、拉皮條，今下午4點於九龍香格里拉酒店舉行記者會，兒子曾國祥和律師陪同出席，他為表慎重，用粵語、中文2度說出聲明，表示：「這些針對我的報導是非常嚴重的指控，更讓我難過的是連累了我身邊的朋友、家人和子女，甚至是明星足球隊。」他認為自己有必要站出來作公開的回應，「尊重女性是我堅持的原則，願意配合刑事調查，用法律手段維護聲譽。」

曾志偉表示已對韓穎華提出告訴，但因為事件已開啟司法程序，他不會對外多細說明，只希望外界正視網路謠言的嚴重性：「網路帶給我們很多便利，也更容易讓網友操縱大眾情緒、傷害他人，之後就不用付出任何代價，這才是我覺得最悲哀的。以往我對這些不實報導都不聞不問，為什麼要讓炒作之人達到他的目的，但現在已經行不通，造謠、傳瑶者不讓他們付出代價，只會讓網路暴力越演越烈。謠言和網路暴力是一時的，但對相關的人造成傷害是永久的。」

除了曾志偉個人行徑，他所參與的明星足球隊也被指以踢球為名，行犯罪之實，他表示2006年就已經有不實報導，當時提出告訴，對方敗訴並作賠償，未料多年後又被人拿出來在網路上散布，他表示應該遏制這種的歪風：「我希望法律可以有最終的結果還我一個公道。」律師最後也請網友刪除並不要再散播不實傳言。該場記者會不開放記者提問。

(中時)