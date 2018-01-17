曾志偉面色沉痛怒駁性侵藍潔瑛 記者會全文曝光

2018年01月17日 17:04 中時電子報 吳玫穎 、 徐桐炘

曾志偉在兒子陪同下，出面召開記者會。 (中視香港特派記者李錦華攝）

曾志偉今日下午召開記者會，駁斥性侵藍潔瑛一事。(中視香港特派李錦華攝)

陸網早前瘋傳一段號稱「曾志偉性侵藍潔瑛」影片，讓「靚絕五台山」藍潔瑛數十年前慘遭2位影壇大哥之性侵疑雲再度瘋傳，即便曾志偉早已發聲明強調「曾志偉性侵藍潔瑛」是不實信息，會追究法律責任，仍難以杜絕外界悠悠之口，讓他乾脆選擇在今日下午4點半，於香港九龍香格里拉酒店舉行記者會，親自捍衛清白。曾志偉記者會上，面色沉痛地以粵語、中文發表完個人聲明後，並未接受媒體提問，隨即向在場媒體一鞠躬離開。

曾志偉先被翻出疑似性侵女演員藍潔瑛，又被大陸「超模教母」韓穎華在微博控性侵、拉皮條，今於九龍香格里拉酒店舉行記者會，兒子曾國祥和律師陪同出席，他為表慎重，用粵語、中文2度說出聲明，表示：「這些針對我的報導是非常嚴重的指控，更讓我難過的是連累了我身邊的朋友、家人和子女，甚至是明星足球隊。」他認為自己有必要站出來作公開的回應，「尊重女性是我堅持的原則，願意配合刑事調查，用法律手段維護聲譽。」

曾志偉表示已對韓穎華提出告訴，但因為事件已開啟司法程序，他不會對外多細說明，只希望外界正視網路謠言的嚴重性

曾志偉記者會全文：

最近網路上出現了一些關於我不實報導，這些針對我的報導其實是不實指控，已經影響我的聲譽。

更讓我難過的是，連累了我身邊朋友，我摯愛的家人和子女、甚至於我們明星慈善足球隊也遭到不必要的傷害，所以我覺得我有必要站出來，做公開回應。

針對以前網路上流傳曾志偉性侵藍潔瑛，這個報導我可以告訴大家完全是捏造。

尊重女性是我原則，我願意配合任何刑事調查，我也堅持用法律手段維護我的聲譽。

對於那位韓女士在新浪微博對我不實指控，我將起訴這位韓女士，目前已經進入法律程序。

在這次指控中， 有一些是針對我們明星足球隊，說我們足球隊以慈善為名、尋歡為實，這些不實報導在2006年澄清也控告對方，對方也敗訴，並做賠償。

在多年以後，既然還有一些有心人，用這個新聞在拿來問我，這才是讓我非常生氣與難過。我希望法律可以讓我一個最終結果、還我公道，但我更希望那些中國網絡發布、傳播不實報導、惡意中傷他人的歪風，可以早日停止。

網路帶給我們很多的便利，但是也讓一些居心不良的壞份子更容易利用網友的不知情，操弄大家情緒傷害他人。事後，又不用付出任何代價，這個才是我覺得最悲哀的。

以往我對這些事情報導，都是採取不聞不問，因為我覺得清者自清，不想去回應對方，為什麼要給人炒作達到這目的？

但是在現在這個網路世界，這個事件讓我明白，你對造謠者忍耐，而不讓他們付出代價，只會讓網路暴力越演越烈，真相越難越難見天日，謠言和網路暴力雖死，但對相關人造成傷害是永久的。

我希望這次的事被傷害的人可以越來越少，由於這件事情已經開始司法程序，所以我只會在今天公開回應一次，今天也不會再做公開回應，謝謝大家。

(中時電子報)