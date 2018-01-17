竹市長照專車服務9萬餘人次暖男司機獲肯定

新竹市長照專車暖男司機楊立誠，貼心的服務獲長者肯定。（陳育賢攝）

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新竹市長照專車暖男司機楊立誠，貼心的服務獲長者肯定。（陳育賢攝）

新竹市政府近年積極推動長照2.0，結合民間規畫多項長照服務，為協助行動不便的中、重度失能者順利就醫、復健，更推行交通接送服務，至今服務逾9萬8000人次，其中，長照專車暖男司機楊立誠，貼心的服務獲長者肯定。

市府指出，長照專車駕駛楊立誠是位獨立撫養兩名子女的單親爸爸，中年轉業的他為了扛起家計，投入長照專車駕駛服務已6年。

特別的是，楊立誠用心觀察每位服務對象的需求，考量行動不變的長者，因頸椎動刀、骨質酥鬆或脊椎損傷等不同因素，身體無法承受剎車或大幅度轉彎造成的衝擊，所以在行車時，他特別留意車速、轉彎、煞車等細節，他的貼心也獲得長者肯定，直呼搭楊司機的車最有安全感。

其中，專車乘客李奶奶是重度失能者，由於行動不便，李奶奶原本強烈排斥出門就醫，但在搭乘楊立誠所駕駛的長照專車後，李奶奶不僅享受了安全舒適的乘車空間，也降低家庭照顧者的身心負擔。

楊立誠謙虛的說，雖然他只是個載著阿公阿嬤去就醫的司機，但是看到他們的笑容和肯定，讓他覺得這分工作特別有價值、特別有意義。

市長林智堅表示，為協助行動不便的中、重度失能者能順利就醫、進行復健，新竹市政府2008年起推出「交通接送服務」，他上任後更提升服務品質，迄今服務逾9萬8000人次。

另，考量到失能長者有夜間急診和假日回診的就醫需求，市府除規畫長期照顧專車，也與兩家計程車業者合作，針對長者就醫推出24小時、全年無休、就近又平價的交通接送服務，要建構市民找得到、用得到、看得到也付得起的長照系統。

(中時)

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