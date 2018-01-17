為省行李超重費 英男穿10衣8褲登機遭拒

2018年01月17日 17:12 中時 施施

遇到行李超重的情況時，很多人都會設法將衣物盡量穿在身上，以省下大筆額外費用。一名來自倫敦的男子就在冰島機場使用這招，他一共穿了10件上衣和8條褲子，可是卻被航空公司拒絕登機。

英國遊客瑞安（Ryan Carney Williams）10日在冰島機場準備搭乘英國航空（British Airways）班機返國，他為省下行李超重的費用，遂將8條褲子及10件上衣穿在身上，但英航職員卻拒絕發登機證給他。瑞安詢問原因，職員卻反問他，「我是否需要報警？」他回應：「我又沒有做錯什麼」。

他因不滿而拒絕離開現場，最後被航警帶走。翌日他改搭英國廉價航空易捷航空（EasyJet）的班機，成功辦理登機手續後，又在登機口被保全人員拒絕上機，原因與前一日的英航事件有關。

最後，他在度改搭另一間挪威航空公司的班機，才順利回國。他將自己拍攝的影片上傳至推特，他也質疑，這是否與他身為黑人的種族有關，但英航回應，因他態度惡劣，員工才拒絕替他辦理手續。

瑞安在推特上寫道，「我被滯留在冰島凱夫拉維克機場，因為沒有行李，就將所有衣服穿上身，但他們仍然不讓我上機。這是種族原因還是……」。他其後再發推特指，自己拒絕離開後被警員拘捕。

英航事後接受媒體詢問時表示，因瑞安態度惡劣，且拒絕離開櫃枱，才召喚保安人員來協助，且英航及易捷航空最終皆已把機票費用退回給瑞安。

(中時)