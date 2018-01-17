對抗霧霾 嘉義縣府率先啟用電動公務車

2018年01月17日 17:23 中時電子報 綜合報導

台灣面臨日益嚴重的霾害，一年中有半年幾乎都籠罩在灰濛濛的霧霾環境下，嚴重影響了國人的身體健康，如何改善空汙，終結灰階的天空，尋回記憶中的清新亮麗的天景，已是全民共同課題，同時行政院長賴清德更在12月18日聽取環保署長李應元說明「14+N空氣污染防制策略行動方案」時，明確定調了將由政院以公務車宣示帶頭反空污，日後公務車屆齡汰換，應優先使用電動車，並以2030年達到公務車全電動化為目標。為此，嘉義縣政府、環保局與配合之得標廠商首開國內先例，結合了國內電動車運輸業路得寶租賃公司共同合作，正式交付全新的純電動小客車作為公務車之用，為全國各縣市之首。

嘉義縣政府與路得寶租賃營運長盧關仁先生受訪時表示：全球環保意識抬頭，而日益嚴重的霾害所導致的全民健康危機問題應對，已是刻不容緩；又行政院賴清德院長日前宣布，預計在2040年全面停用內燃機車輛，因此，此次3輛純電動公務車的交付，更是代表了國內真正的踏出了對抗霾害的第一步，其代表的意義更是重大，同時期許由政府率先示範使用純電動車輛，未來能有更多的公務車由內燃機逐步汰換為零排放的純電動車，同時進而推進到全民攜手，讓純電動車普及化，期許以電力取代燃油，終結內燃機排放，來尋回你我共同記憶中的沒有霧霾籠罩的自然無害景觀。

嘉義縣政府、環保局與配合之得標廠商首開國內先例，結合了國內電動車運輸業路得寶租賃公司共同合作，正式交付全新的純電動小客車作為公務車之用，為全國各縣市之首。

此外路得寶營運長盧關仁更說明，此次交付的車輛係由國內電動車業大廠凱勝綠能(2246)所銷售之電動轎車，該車採轎式五門掀背設計，具有市面上電動車最寬敞的室內空間與實用性，同時充滿電最多可行駛達400公里之續航力，並採用歐規充電標準，可兼容全球歐規電動汽車並與之接軌，共具有30分鐘補充行駛百餘公里以上續航力之電能，打破以往同級車續航能力不佳且充電時間極長之缺點，目前路得寶租賃亦提供此款車作為企業長租與共享電動車之用。

(中時電子報)