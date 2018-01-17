管中閔：盼廣開財源 發展小額定期捐款

2018年01月17日 17:23 旺報 簡立欣

教師西進大陸成風潮，錢是大問題！台大新校長管中閔表示，彌補台大教師薪資劣勢差距，首先要自立自強，檢視台大資產活化情況，像冠名權利金、台大校地使用狀況等都還未臻理想；另外募款會是未來很重要工作之一，他的長遠目標是推動小額定期募款。

「找錢」是校長的重要工作。管中閔說，經費問題真的很嚴重，但他不會去提漲學費，「一講漲學費，大家就吵翻天，其他的話都聽不進去。」至於台大拿到的政府預算，大家覺得很多，不過它本來就不足以覆蓋全部，且多半是給老師的，台大不能用；像近期高教深耕計畫已經允許一部分做教師彈性薪資，是可以彌補台大一些劣勢，卻遠遠不足，「如果金額可以再多一倍，台大才能開始恢復一點點競爭力。」既然靠別人都不牢靠，台大目前唯一能做的，就是「自立自強」。

管中閔說，首先他會先找台大可以自行改善的部分。像印在T恤、杯子上的台大LOGO，台大有冠名權，都可以拿到權利金，但他看過校務基金決算表，台大的冠名權利金一年居然只有450萬，低得離譜；「以台大來說，冠名權利金一年8000萬都不為過。」此外，台大號稱有全台灣百分之一土地，一年收入卻才8億，台大投資上也應該增加靈活性。

至於仿照港校在大樓、演講廳或某某房間冠上捐款者姓名，在台灣是否可行？管中閔認為這需要校內討論，形成共識；像歐美在學院冠上企業名相當普遍，麻省理工學院的Sloan管理學院就是Sloan家族捐款、芝加哥大學有Booth商學院，史丹佛大學甚至還有個李國鼎草坪，台灣雖然還沒有這種風氣，他認為可以找到折衷辦法。

另一種方式是透過募款。管中閔說，一般人會認為要找企業，但企業捐款捐不捐、捐多少，波動太大；他屬意的長遠目標是建立一套小額定期捐款體系：每個月自動扣款，少的五百，多的三千，積少成多，也可以創造穩定收入。台大有30萬個校友，這是重要資產，也可以做為小額定期捐款的基礎。

管中閔坦承，捐款人通常傾向有特定名目的捐款，因此蓋大樓、辦講座、獎學金等都容易向企業募款；如果要轉為小額募款，必須要有一些創造性的做法。他舉例，維護大樓其實很花錢，可以設立這類捐款名目，讓捐款者知道錢用在甚麼地方；又如台大有很多實驗林，若能結合NGO辦「碳足跡基金」，捐款者消耗多少碳足跡就捐多少錢，台大幫捐款者在實驗林種樹，這樣捐款人做環保，台大也有實質收入，一舉多得。

「不要老是寄望政府給你一筆大的、企業給你一筆大的；我們當然也喜歡，但一定要有更多彈性！」管中閔反覆強調，大學缺錢不是就向政府伸手，而是自己改善到一個程度，才能夠反過來說服社會再支持你。台灣人願意捐錢給寺廟卻不願意捐給學校，他反問：學校有給社會和校友像寺廟和信眾那麼強的連結感嗎？「當然，前提是台大要找回台灣高教的光榮感，要大家重新信任台大。」

(旺報)