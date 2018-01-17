大學學測26日登場 基隆市報考人數再創新低

大學學測將在26、27日登場，基隆市考區則分別在海洋大學及基隆女中舉辦。（張穎齊攝）

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今年度大學入學考試中心學科能力測驗26、27日登場，海大試務中心表示，此次考場設在海大及基隆女中，於25日下午2時至4時開放考生查看試場，此外據統計，今年適逢龍年考生參加學測，全國報考人數逆勢成長，但基隆考區報考人數仍再創新低，只有2291人報考，較去年減少130人。

海大提醒考生，今年取消准考證，考生必須攜帶合格的證件才能應試，基隆考區考生可先上網查詢自己的考試場次與試場位置。

海大表示，雖然適逢龍年考生參加學測，全國報考人數逆勢成長，但基隆考區報考人數仍再創新低，只有2291人報考，共56間試場，其中29個試場1157名考生在海洋大學分區，27個試場1134名考生在基隆女中分區，18日起在網路公佈試場分配位置。

本學年度大學學測有幾項重大變革，今年首次取消准考證，改用考試通知，考試通知不是入場應試必要文件，但裡面有試場資訊及准考證號碼，還是建議考生帶到考場，以便查詢試場位置等考試資訊。

此外，考生應試時一定要依照簡章規定，攜帶目前採認的5種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等；若是攜帶各校學生證、無照片的健保卡或是證件影本，皆屬無效證件，將依照違規事項，扣減該科成績1級分，影響權益甚大。

海大說明，今年國文科首度採選擇題和寫作題分開施測，拆成2節考試，第1天先考國文的選擇題，第2天再考國文寫作測驗(國寫)等非選擇題，考試時間各80分鐘，讓考生有更多的時間發揮寫作。

(中時)

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