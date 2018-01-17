張菲欲揪余天錄春節節目 最怕「表情不對」

張菲。（圖／華視提供）

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張菲。（圖／華視提供）
余天。（圖／取自余祥銓臉書）

華視日前驚傳人事地震，董事長陳郁秀與總經理郭建宏接連開記者會，卻讓事件陷入剪不斷理還亂局面。張菲當初在郭建宏力邀之下回華視開節目，如今捲入風波，他今（17日）錄影前和節目製作人陳國華露面受訪，張菲說高層異動後自己和節目難免受到波及，但自己現在還在華視工作，專注於節目就好。

說到近期各電視台趕錄春節特別節目，張菲今表示若有機會，願意和余天一起主持華視春節節目，「做不做是高層的事情，這時候要蹦出一個過年節目時間是有點趕，但如果要做，余天跟我這些人熟悉度加起來，一個口令一個動作還是做得出來。只是不知道余天的表情，和我會不會是在一個線上的。」言下之意即是擔心余天對高層異動的不滿，極有可能影響春節節目的誕生。

對於總經理郭建宏，張菲說：「上級的問題，現在已經走入司法，我們也不知道能多說什麼。」問到事發後有無與郭見面，他說節目錄影時沒見面，但笑說郭對節目很滿意，「畢竟是按施振榮董事的年齡在做（節目）。」認為若能讓董事會中年紀最大、73歲的施振榮滿意，定能使同年齡層觀眾群開心收看。

另外，談到新節目「6集停」一說，張菲表示也是看新聞才知道此事，一旁製作人陳國華則保證會照當時合約走完2季，張一聽就開玩笑：「我是向錢看的。」

(中時)

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