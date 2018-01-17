曾志偉嗆告毀謗 教母疑將邀受害者出面指證

2018年01月17日 17:33 中時電子報 蔡曉婷

韓穎華坐等曾志偉律師函。（圖／取自韓姨是我微博）

韓穎華不認冤枉曾志偉。（圖／取自韓姨是我微博）

韓穎華不認為受害者不會出面指證。（圖／取自韓姨是我微博）

韓穎華回應網友。（圖／取自韓姨是我微博）

針對連日來性侵疑雲，港星曾志偉今(17日)於香港九龍香格里拉酒店舉行記者會正式澄清，並點名「女模教母」韓穎華：「在新浪微博對我不實指控，我將起訴這位韓女士。」對此，韓穎華也不示弱，仍態度強硬表示坐等律師函，有網友問為何受害者不出來作證？她則反問：「能怎麼知道受害者不願意出來指證？」

曾志偉今下午4時30分於香港舉行記者會，親自解釋這幾天來的性侵傳聞，而韓穎華稍早在微博回應：「開新聞發佈會就是正人君子？有人幸災樂禍！有人替老婆子擔心！幸災樂禍的人？這件事可以給你們一個告誡，別唯恐天下不亂。替老婆子擔心？沒這必要，老婆子敢公然責備，是實在有這檔子的事。控告老婆子？坐等！​​​​」仍強調所有指控確有其事。

有網友問：「黑暗勢力有那麼大嗎？為什麼受害者不願出來作證」，韓穎華反問：「能怎麼知道受害者不願意出來指證？」疑將邀受害者出面指證，另有人說：「覺得網友好奇怪，曾志偉是否認沒有性侵藍潔瑛，韓姨是指控增（曾）涉嫌拉皮條，兩者之間完全不同的事情好嗎？」韓穎華則說：「小朋友你真牛！老婆子從來都是說賤人！自己承認就是那賤人」。

有人指韓穎華冤枉曾志偉，她則仍堅稱：「他澄清是他的事，關我啥事？他不澄清才怪！老婆子學生的事與『藍』無關。老婆子口口聲聲稱賤人，他自己承認就那個賤人？這麼說吧！冤枉始終是冤枉，at the same time！Fact is fact！​​​​」

(中時電子報)