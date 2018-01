曾志偉嗆告毀謗 教母疑將邀受害者出面指證

2018年01月17日 17:33 中時電子報 蔡曉婷

針對連日來性侵疑雲,港星曾志偉今(17日)於香港九龍香格里拉酒店舉行記者會正式澄清,並點名「女模教母」韓穎華:「在新浪微博對我不實指控,我將起訴這位韓女士。」對此,韓穎華也不示弱,仍態度強硬表示坐等律師函,有網友問為何受害者不出來作證?她則反問:「能怎麼知道受害者不願意出來指證?」

曾志偉今下午4時30分於香港舉行記者會,親自解釋這幾天來的性侵傳聞,而韓穎華稍早在微博回應:「開新聞發佈會就是正人君子?有人幸災樂禍!有人替老婆子擔心!幸災樂禍的人?這件事可以給你們一個告誡,別唯恐天下不亂。替老婆子擔心?沒這必要,老婆子敢公然責備,是實在有這檔子的事。控告老婆子?坐等!​​​​」仍強調所有指控確有其事。

有網友問:「黑暗勢力有那麼大嗎?為什麼受害者不願出來作證」,韓穎華反問:「能怎麼知道受害者不願意出來指證?」疑將邀受害者出面指證,另有人說:「覺得網友好奇怪,曾志偉是否認沒有性侵藍潔瑛,韓姨是指控增(曾)涉嫌拉皮條,兩者之間完全不同的事情好嗎?」韓穎華則說:「小朋友你真牛!老婆子從來都是說賤人!自己承認就是那賤人」。

有人指韓穎華冤枉曾志偉,她則仍堅稱:「他澄清是他的事,關我啥事?他不澄清才怪!老婆子學生的事與『藍』無關。老婆子口口聲聲稱賤人,他自己承認就那個賤人?這麼說吧!冤枉始終是冤枉,at the same time!Fact is fact!​​​​」

