曾志偉嗆告毀謗 教母疑將邀受害者出面指證

韓穎華隔空回應曾志偉開記者會澄清。（圖／取自韓姨是我微博；達志影像）

友善列印
中時電子報
韓穎華坐等曾志偉律師函。（圖／取自韓姨是我微博）
韓穎華不認冤枉曾志偉。（圖／取自韓姨是我微博）
韓穎華不認為受害者不會出面指證。（圖／取自韓姨是我微博）
韓穎華回應網友。（圖／取自韓姨是我微博）

針對連日來性侵疑雲，港星曾志偉今(17日)於香港九龍香格里拉酒店舉行記者會正式澄清，並點名「女模教母」韓穎華：「在新浪微博對我不實指控，我將起訴這位韓女士。」對此，韓穎華也不示弱，仍態度強硬表示坐等律師函，有網友問為何受害者不出來作證？她則反問：「能怎麼知道受害者不願意出來指證？」

曾志偉面色沉痛怒駁性侵藍潔瑛 記者會全文曝光
曾志偉兒陪同現身願配合刑事調查 強調：尊重女性是原則
捲藍潔瑛遭影壇大哥性侵疑雲 曾志偉神隱多日現身捍清白

曾志偉今下午4時30分於香港舉行記者會，親自解釋這幾天來的性侵傳聞，而韓穎華稍早在微博回應：「開新聞發佈會就是正人君子？有人幸災樂禍！有人替老婆子擔心！幸災樂禍的人？這件事可以給你們一個告誡，別唯恐天下不亂。替老婆子擔心？沒這必要，老婆子敢公然責備，是實在有這檔子的事。控告老婆子？坐等！​​​​」仍強調所有指控確有其事。

有網友問：「黑暗勢力有那麼大嗎？為什麼受害者不願出來作證」，韓穎華反問：「能怎麼知道受害者不願意出來指證？」疑將邀受害者出面指證，另有人說：「覺得網友好奇怪，曾志偉是否認沒有性侵藍潔瑛，韓姨是指控增（曾）涉嫌拉皮條，兩者之間完全不同的事情好嗎？」韓穎華則說：「小朋友你真牛！老婆子從來都是說賤人！自己承認就是那賤人」。

有人指韓穎華冤枉曾志偉，她則仍堅稱：「他澄清是他的事，關我啥事？他不澄清才怪！老婆子學生的事與『藍』無關。老婆子口口聲聲稱賤人，他自己承認就那個賤人？這麼說吧！冤枉始終是冤枉，at the same time！Fact is fact！​​​​」

(中時電子報)

曾志偉現身談性侵案前夕 教母開腔考慮請保鑣
張菲欲揪余天錄春節節目 最怕「… 吳秀波選角精準 張鈞甯使美人計…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。