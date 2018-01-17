台中首座作家典藏館開幕

台中作家典藏館開幕，文化局長王志誠以詩人路寒袖身分，掛置自己的手稿作品。（馬瑞君攝）

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首座台中作家典藏館誕生！17日開幕儀式由文化局長王志誠主持，邀請參展作家及文學各界貴賓蒞臨，同步舉辦60位在地知名作家常設展，珍藏照片、手稿文物與採訪影音等，演繹精采的作家故事。

參與作家雲集，包括：丁潁、黃海、陳憲仁、江自得、李勤岸、林廣、渡也、蔡秀菊、石德華、廖永來、柯翠芬、方耀乾、林沈默、方秋婷、林德俊、解昆樺、呂赫若之子呂芳雄、陳千武夫人許玉蘭、江凌青之父江和言、楊念慈夫人李燕玉、汪詠黛、康原、亞媺、林仁昱、邱若山等，一同為典藏館揭幕。

王志誠表示，希望藉由成立台中作家典藏館，發揮典藏及展示功能，目前已收藏60位作家、1843件典藏品，未來將做為台中文學館的延伸空間。此次於常設展60位在地作家中，邀請其中30位參與影片拍攝，每支10分鐘，民眾可至影音專區欣賞作家們的身影及採訪影片。

第6屆台中文學貢獻獎得主陳憲仁表示，很高興台中有專屬作家的典藏館，台臺中的文學、文化流傳下去。

台中作家典藏館共112坪，含展示空間100坪，典藏空間12坪，規劃8大展區，包含作家群像牆、視覺牆、常設展區、手稿展示區、文物展示區、影音區、文學方塊及數位展演區；典藏品包括書籍、手稿、照片、文物、剪報、影音等，留存包括日治、老、中、青、新五個世代台中作家們的生命故事，歷史縱深達118年。

(中時)

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