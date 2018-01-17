樹科大與旗農結盟 互許成為國手搖籃

2018年01月17日 17:48 中時 林雅惠

樹德科大陳清燿校長17日與國立旗山農工徐震魁校長締結策略聯盟合作夥伴，兩位校長交流間得知彼此是台南同鄉，互動更為熱絡，雙方除互贈錦旗外，徐震魁校長特別挑選由旗山農工校友研發的香蕉蛋糕做為伴手禮，相招一起打拼，為學校及學生奮戰不懈。

陳清燿校長感謝旗山農工將優質的學生送到樹德科大就讀，也保證絕對可讓學生習得專業及就業發展，並舉例去年第44屆阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的國際技能競賽平面設計職類金牌得主黃于貞國手，在四年大學期間從未打工，但光是入學獎助學金與競賽獎金高達115萬入袋，足見學校培養學生的用心。

徐震魁校長說，旗山農工已連續6屆、12年獲模具國手佳績，與樹德科大一樣也期許能成為培養國手的搖籃。徐震魁特別說明旗山農工的LOGO，當年亦由視傳系林教授設計，兩校雖遲至今年才簽訂策略聯盟，但其實交流密切，絕非是為簽約而簽約。

徐震魁校長並對欉振萬主任表達謝意，稱許該系與高雄市汽車保養同業公會的合作，間接促成汽車科學生未來的就學與就業機會，機不可失。

旗山農工校友就讀樹德科大的學生，近三年參加校外技藝能競賽得獎人數達35人，獎項有「2017年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展第一名」、「106年全國大專院校健美棉標賽第二名」、「105年南區師生創意商品競賽甲等」、「第11屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽」等。

(中時)