民進黨台南市長初選 李俊毅：這場選舉可能毀掉民進黨

2018年01月17日 17:57 中時 曾薏蘋

民進黨2018年地方縣市長選舉嘉義縣、宜蘭縣、高雄市及台南市四縣市初選區登記進入第三天，參選台南市長的前民進黨秘書長李俊毅登記前受訪表示，「這場初選可能毀了民進黨」，因為民進黨已走回國民黨老路，包括黑金、派系操控。 「你可以偷我一萬一千雙手套，但你只要沾到黑金，我就是反對到底。」

此外，由於台南市競爭白熱化，參選人對於最近流傳一份假民調不以為然，李俊毅說，若有人用黨中央名義在外面招搖撞騙，干擾初選，黨中央要去制止；另一位尚未登記的參選人陳亭妃在這份民調上，比競爭對手、立委黃偉哲少了一半？陳亭妃說，「當然沒有，我們現在是膠著」。她強調，在膠著狀況下，不容許任何一份假民調企圖影響選情，希望大家君子之爭，不要用假民調模糊大家焦點，刻意製造假象。

由於這份民調打著黨中央名號，大多躲在黨部媒體群組潛水的黨秘書長洪耀福，也突然「浮出水面」澄清，絕對沒有這份民調。民進黨發言人蔡適應也表示，根據查證，民進黨黨中央對於初選的過程嚴守行政中立，絕無相關情事，為免混誤錯引，特此說明。

李俊義登記前受訪表示，民進黨台南市長初選出線兩個問題，第一個黑金，第二個派系操控；上億元的初選經費簡直是總統選舉經費，不知道民進黨什麼時候變得這麼有錢，民進黨變成全世界最有錢的政黨。派系更惡劣，派系是非我派系者都是可以誅之。

李俊毅表示，行政院長賴清德口中的黑金、（台南市前議長）李全教、（台南市議員）郭秀珠，現在都在黃偉哲陣營中，新潮流這些人怎麼願意跟黑金聯手？

(中時)