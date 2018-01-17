防範中國！ 美媒：印度想加購美國P-8I反潛巡邏機

2018年01月17日 17:49 中時電子報 蔡萱

印度去年除了在東北部邊境和中國關係緊張之外，兩國在海上的角力也逐白熱化。印度為了在海上應對中國近年在印度洋海域的活動逐漸增加，海軍不但將重點轉向南部海域，還考慮增加購買美國擁有最先進的反潛技術的P-8I海上巡邏機的數量。

據美國《商業內幕》報導，印度國防部近日表示，P-8I海上巡邏機能夠在海上做出「懲罰性」的回應，並擴大印度隊利益領域的監視。

若採購真能順利進行，這也是繼2008年後印度政府為打擊海上恐怖份子，首次購買了8架P-8I海上巡邏機以及2016年購買了4架P-8I海上巡邏機後，第三次添購P-8I海上巡邏機。

印度海軍參謀長蘭巴（Sunil Lanba ）也在近日在接受採訪時表示，空中監控能力對於海軍作戰行動非常關鍵。他也稱遭遇恐攻後，印度政府已採取了一系列措施加強海上安全，包括增強海上安全部隊的戰鬥力，加強海上監測以及優化情報的共享。蘭巴的前任曾表示，達成這要的目標印度需要30架P-8I海上巡邏機。

美國波音P-8「海神」（Poseidon）偵察機的衍生機型，可以進行360度監視雷達的搜索，可以配備「魚叉」反艦導彈、深水炸彈、MK-54反潛魚雷和火箭彈。此外，印度購買的P-8I海上巡邏機還有專門的通訊軟件和敵我識別能力，可以與印度海軍和空軍系統共享訊息。

印度近年多次指控中國潛艦在印度洋海域的活動日益增加。對此印度軍方積極增加海上優勢，除了建造6艘常規柴電動力潛艇正如火如荼地進行之外，印度海軍想要美國先進的航母的核動力及電磁彈射技術，用於造價預計250億美元的第三艘航母上，並且還考慮這艘航母配備57架艦載戰鬥機，考慮包括美國的F-18和法國的飆風（Rafale）戰機。

(中時電子報)