男網友放鴿子手機又沒電 女遭惡狼拐至住處襲胸摸私處

2018年01月18日 00:01 中時電子報 張國欽

一名女子前年5月某日獨自搭火車到台中豐原火車站要與男網友會面，但手機沒電，無法與該名男網友聯絡，於是坐在火車站前的木椅上等候，等到晚上10時突有一名吳姓男子上前搭訕，假好心邀她到自己住處休息，沒想到一進住處就被毛手毛腳，吳男不顧她的反抗，強行撫摸下體和襲胸，強制猥褻得逞。

判決書指出，該名女子的行動電話電力耗盡，無法與該名男網友聯落，於是坐在站前木椅上等候，吳男晚上10時許便上前詢問她是否在等人，凌晨0時許又再度上前搭訕，並表示可提供房間住宿，女子不疑有他，於是坐上吳男機車。

《ETtodat》報導，吳男把女子帶到住處3 樓房間後，自己就脫去全部衣物，徒手伸入女子上衣內，隔著內衣撫摸胸部、下體，即使對方明確表示不要，他仍抓住女子的手部去撫摸自己的下體，強制猥褻得逞。女子為求脫身，向吳男表示要到洗手間，並堅持離開他的住處，後來在路上發現超商，立刻表示要使用洗手，同時藉機在超商內打電話報警。

吳男事後坦承，確實有在豐原火車站前看見該名女子，也騎乘機車搭載她返回住處，但否認有強制猥褻之犯行，另外辯稱，因為時間很晚都沒有火車了，就好心跟她說這裡很危險，她說是從高雄上來找朋友，朋友不理她，手機又沒電，有介紹她說哪裡有便宜一點的住宿，她就問我說是否可以讓她借住一晚。

台中地方法院法官認為，吳男先向被害人表示得提供住宿，竟恣意脫去自身衣物，隨即強制撫摸胸部、下體等行為，依觸犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月。

(中時電子報)