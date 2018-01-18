東港高中設置「生命教育學習角落」　學生轉角看見鋼琴

2018年01月18日 00:46 中時 謝佳潾

東港高中在承曦樓2至5樓的走廊設置「生命教育學習角落」，盼藉由環境營造培養學生正向思考能力及優雅氣質。（謝佳潾攝）

東港高中在承曦樓2至5樓的走廊設置「生命教育學習角落」，盼藉由環境營造培養學生正向思考能力及優雅氣質。（謝佳潾攝）

東港高中是屏東縣內生命教育種子學校，校方為落實理念，特在承曦樓2至5樓的走廊設置「生命教育學習角落」，各層樓各有主題，依序為夢想站、善念花園、希望牆、自我照顧區，盼藉由環境營造培養學生正向思考能力及優雅氣質，而現在連晚上在校內都能聽聞鋼琴聲。

東港高中表示，各層樓的主題命名都是有意義的，夢想站Dream station有夢想站、夢想板，它是一個讓每個夢想停靠的地方，大家可以在這裡讓夢想成形，並提供資訊養分讓夢想成真；善念花園Good thought garden則有漂書站，它是一個公益的發散地，大家可以在此讓心中的善念種子發芽。

而希望牆Hope Wall則是利用木格柵拼裝而成，可以垂掛祈福卡，這是一個充滿正能量的空間，有祈福、有期許、有願望。至於自我照顧區我Self-care Zone有香草植物照顧區、漂書站、與利用書香及植物芳香布置的自我療癒空間，它是一個心靈休憩站，每個人心裡總有一個需要休息的角落，而它就是。

當中，最令人眼睛為之一亮的，莫過於佇立在夢想站的鋼琴，它是公有共用的鋼琴，就擺在走廊轉角處，東港高中的學生不僅享有「轉彎見到鋼琴」的喜悅感，下課甚至是晚自習的休息時間，都能看見學生們彈鋼琴，有時在遠處就能聽到悅耳的鋼琴聲，相當療癒。

校長郝靜宜說，生命教育與環境教育息息相關，製造一個清幽、舒服的環境絕對是必要的，盼生命教育學習角落能讓學生體驗到不同的教育意義。

(中時)