最棒的新年禮物！佰龍機械捐CNC給華夏科大

2018年01月18日 02:20 中時 葉書宏

佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）

佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）

佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）

佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）

最棒的新年禮物！佰龍機械廠股份有限公司協理陳世基畢業於華夏科技大學，對於母校有一份特殊情感，經由他穿針引線下，獲得董事長王堅倉秉大力支持，決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學，成為師生們今年最棒的新年禮物。

據了解，佰龍機械廠股份有限公司成立於1977年，廠區設於新北市瑞芳工業區，為台灣深根、新北在地產業，專業生產紡織機械的圓編針織機，以自有品牌行銷全球70餘國，曾榮獲國家精品獎肯定。

陳世基為華夏科技大學傑出校友，他的老婆、胞弟及胞弟妻子都畢業於華夏科技大學，他對於母校有一份特殊情感，校園內一草一木都能勾起他的年輕回憶，他得大力協助校方與業界的產學合作，獲得董事長王堅倉秉支持，促成捐贈儀式。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，2個多月前曾到佰龍機械廠參訪，對於佰龍的公司規模及展示中心印象深刻，市面上不少衣著及織布面鞋子都源自於佰龍，一個機械公司卻與民眾生活息息相關。

陳錫圭提到，校方有向教育部申請南向技術專班，機械系也有相關方案，未來希望可以與佰龍更進一步合作。透過學校與業界連結，能夠讓學生們有更充實的訓練機會，學生畢業時直接與業界接軌，透過雙向互助合作，對學校、師生都有助益，更可以獲得社會認同，亦期盼各系可以與機械系看齊，多多爭取與優秀廠商合作，提供學生更多機會。

王堅倉表示，德國的技職體系值得台灣學習，過去台灣教育體制受到「大學」迷思，造成台灣20年前大學畢業生與現在大學畢業生毫無差異，技職應該與大學體制分流，不應該只注重學業。

(中時)