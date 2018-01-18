最棒的新年禮物！佰龍機械捐CNC給華夏科大

佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）

友善列印
中時
佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）
佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）
佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）
佰龍機械廠股份有限公司決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學。（葉書宏攝）

最棒的新年禮物！佰龍機械廠股份有限公司協理陳世基畢業於華夏科技大學，對於母校有一份特殊情感，經由他穿針引線下，獲得董事長王堅倉秉大力支持，決定捐贈二台CNC綜合切削中心機給華夏科技大學，成為師生們今年最棒的新年禮物。

據了解，佰龍機械廠股份有限公司成立於1977年，廠區設於新北市瑞芳工業區，為台灣深根、新北在地產業，專業生產紡織機械的圓編針織機，以自有品牌行銷全球70餘國，曾榮獲國家精品獎肯定。

陳世基為華夏科技大學傑出校友，他的老婆、胞弟及胞弟妻子都畢業於華夏科技大學，他對於母校有一份特殊情感，校園內一草一木都能勾起他的年輕回憶，他得大力協助校方與業界的產學合作，獲得董事長王堅倉秉支持，促成捐贈儀式。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，2個多月前曾到佰龍機械廠參訪，對於佰龍的公司規模及展示中心印象深刻，市面上不少衣著及織布面鞋子都源自於佰龍，一個機械公司卻與民眾生活息息相關。

陳錫圭提到，校方有向教育部申請南向技術專班，機械系也有相關方案，未來希望可以與佰龍更進一步合作。透過學校與業界連結，能夠讓學生們有更充實的訓練機會，學生畢業時直接與業界接軌，透過雙向互助合作，對學校、師生都有助益，更可以獲得社會認同，亦期盼各系可以與機械系看齊，多多爭取與優秀廠商合作，提供學生更多機會。

王堅倉表示，德國的技職體系值得台灣學習，過去台灣教育體制受到「大學」迷思，造成台灣20年前大學畢業生與現在大學畢業生毫無差異，技職應該與大學體制分流，不應該只注重學業。

(中時)

東港高中設置「生命教育學習角落… 大成國小「盤花漂書櫃」成立　4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。