大成國小「盤花漂書櫃」成立　4本家鄉繪本齊聚

大成國小為讓小朋友熟悉自身文化，近年來已推出4本家鄉繪本，並在近日以盤花為主題成立漂書櫃，不僅豐富校內閱讀氛圍，還盼推動社區共讀。（謝佳潾攝）

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大成國小為讓小朋友熟悉自身文化，近年來已推出4本家鄉繪本，並在近日以盤花為主題成立漂書櫃，不僅豐富校內閱讀氛圍，還盼推動社區共讀。（謝佳潾攝）

大成國小為讓小朋友熟悉自身文化，近年來已推出4本家鄉繪本，並在近日以盤花為主題成立漂書櫃，不僅豐富校內閱讀氛圍，還盼推動社區共讀，然而，在這花開好之前，學校一度遇上「紙本瓶頸」，第3本繪本《和合盤花》差點只能以電子書存在，但在各方努力下終成書冊問世。

校長李嘉齡說，她初接任校長時，學校在縣府教育處的計畫下已經推出2本家鄉繪本，2016年暑假，她以客委會客語生活學校經費請來老師教小朋友畫繪本，隨後將其以電子書的形式成書命名為《和合盤花》，去年1月搭上動畫教育風潮時，又以縣府的經費將電子書變成2D動畫。

「原以為任務完成了。」她說，當下大家都知道沒有經費印書，所以都認為竟已走到2D動畫階段，算是可以交差了，不過事後再想想，若沒有印製成書，這個結果對小朋友來說似乎不盡圓滿，畢竟在偏鄉能用電子書的人並不多。

因此，學校在一番思考下，決定再努力募款並善用經費，終於在當年下半年籌到錢將繪本出版，現在更是放在漂書櫃上，不僅供學生閱讀，也歡迎社區人士進來看看。

「紙本有存在的意義！」李嘉齡強調，電子化閱讀雖然可以省去許多時間、紙張，但是對於推廣閱讀一事並非有益，若家鄉繪本僅是電子書存在，社區的長者該如何讀懂它？所以這不僅是具體呈現小朋友的創作，更是有效推廣閱讀的助力。

(中時)

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