因暴雪受困整夜 媒體狠批JR 乘客卻滿懷感激

2018年01月18日 04:47 中時 林承彥

也有乘客不耐久候，選擇步行離開。（圖片／美聯社）

日本東北與北海道地區在入冬之後，經常因為氣候因素導致交通大亂。在本月11日晚間7點左右，JR信越線列車就因大雪受困新潟縣三條市的東光寺站與帶織站之間，一直要到隔天早上10點25分才再次駛出，等於乘客在車上度過15個小時。

JR雖然隨即召開記者會說明情況，指出本來應該要停止行駛，因為判斷錯誤才導致這次的事件發生。不過日本的媒體認為JR處理失當，而且為什麼不派接駁車來接應乘客，諸多批判都劍指JR，沒想到當時在車上的乘客卻有完全相反的想法。

由於社會對JR有不少指責，當天受困於車上的乘客紛紛跳出來，在網路上對JR表達感激之意，認為會批評的人是因為不在現場，無法了解JR的員工有多努力。不論是在車內車外努力處理事件的車長，還是車外處理積雪的人員，長時間無法休息睡覺，遠比乘客都還要辛苦。

據了解當時大約有430名乘客在列車裡，JR不僅立刻派人除雪，職員亦從附近的車站領取物資，向乘客派發飲品和食物，且車內電力與暖氣都還能正常運作。而之所以不派出接駁車，而是讓乘客在車上等候，JR解釋由於停滯的位置在田野中間，附近沒有車輛可駛入的道路，從乘客的負擔和安全等觀點考慮，才會選擇不派車輛接載乘客。

(中時)