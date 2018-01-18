免費停現亂象 大甲文武停車場提早下月收費

大甲文武停車場由於免費停放，在一位難求之下，有民眾貪圖便利停在格子外。（陳淑娥攝）

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大甲文武停車場由於免費停放，在一位難求之下，有民眾貪圖便利停在格子外。（陳淑娥攝）
大甲文武停車場開放免費停放以來，常常是客滿狀態，公所決定提早在農曆年前營運。（陳淑娥攝）

大甲文武停車場開放免費停車3個月以來，因為不少人當成自家停車場，一停就不移動，流動率非常低，造成一位難求引詬病，甚至有人貪圖方便，將車大剌剌停在格子外，嚴重影響車輛通行。為杜絕停車亂象，大甲區公所表示，原本年後才對外營運的文武停車場，將提前至2月1日進行收費。

大甲區長劉來旺指出，文武路停車場於2017年10月完工，擁有150個自小客停車位，因當時正與國產署協商土地事宜，但為體恤市區難停車窘境，公所便對外開放免費停放，至今已經3個月，雖然十分便民，卻也引來民眾不守規矩或佔便宜心態。

「太多車亂停！一停就是一整天！」民眾抱怨說，停車場常常客滿，許多車子一停好多天，非假日早上8點多已經停滿滿，假日更不用說會有位子，有些民眾為貪圖便利，在一位難求之下，乾脆停在格子外，其他駕駛必須閃車造成險象環生，怒批「公所給方便，有人當隨便！」

劉來旺表示，因有民眾缺乏公德心，讓公所美意大打折扣，原本文武停車場預計農曆年後才營運，由於引發民怨，將提前至2月1日對外開放收費，為杜絕停車亂象，在未對外收費期間，即日起公所會派員前往巡查，對於亂停車輛，將請警方協助通知車主移車。

劉來旺指出，大甲警分局及地政事務所，因擁有停車場土地所有權，150個停車位中，40個為警分局公務停車位，19個撥給地政事務所；另外，剩餘91個停車位，才對外收費，其中30個為月租，61個則為臨停車位。大甲警分局表示，今年1月份至17日以來，已取締轄區637件違規停車，市區附近有多處收費停車場，民眾勿貪一時之便反痛失荷包。

(中時)

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