台灣虎航小松航線今開航 平價航空首家飛進日本北陸

2018年01月18日 07:35 工商 張佩芬

虎寶虎妞陪旅客在首航相框拍照。（張佩芬攝）

石川縣吉祥物歡迎台旅客到訪。圖：張佩芬

台灣虎航今(18)日開航第10個日本航點：小松，同時也是桃園出發的第10條台日往返航線，成為首家飛進小松地區的國籍平價航空；首航載客率也繳出破九成，幾近滿載的漂亮成績單。

小松是日本石川縣的第三大城市，鄰近日本海，擁有豐富的海鮮漁獲，金澤市、加賀溫泉鄉等觀光勝地，也座落在附近，具有濃厚的歷史及傳統文化氣息。每年除了吸引大批海內外的觀光客造訪，小松機場也成為外籍旅客前往北陸地區的重要門戶。

小松機場獻花給台灣虎航董事長張鴻鍾。圖：張佩芬

首航剪綵活動，圖中為台虎董事長張鴻鐘。圖：張佩芬

為慶祝台灣虎航首航桃園-小松航線，今日在小松機場也將舉辦了盛大的首航剪綵慶祝儀式，石川縣知事谷本正憲、石川縣議會議長米澤賢司、小松市市長和田慎司、小松市議會議長宮川吉男等，也親自出席本次的首航慶祝儀式，除歡迎搭乘台灣虎航的首航旅客造訪小松，台灣虎航董事長張鴻鐘也在現場歡迎當地的旅人搭乘台灣虎航前往台灣觀光。

所有搭乘台灣虎航桃園-小松IT252首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影；而旅客抵達小松機場後，當地的吉祥物也在現場歡迎所有首航旅客，並贈送每位首航旅客一份首航紀念禮，內含金箔鑰匙圈及當地的旅遊觀光資訊乙份。

台灣虎航表示，桃園-小松航線開航初期，每週營運二班，分別是週四及週日，去程航班編號IT252每週四上午07:00自桃園機場起飛、每週日為上午10:55自桃園機場起飛；回程航班編號IT253每週四上午11:45自小松機場起飛、每週日為上午15:35自小松機場起飛。

目前台灣虎航往返台日之航線，將達14條，旅客可分別自桃園機場或高雄機場出發。此外，旅客可也自行組合小松及名古屋二航點進出，規劃由中部地區前往高山及北陸地區的深度旅遊。

(工商)