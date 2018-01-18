台灣之光！文創出頭天！台6位漫畫家進軍安古蘭！

2018年01月18日 06:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣漫畫出頭天！文化部第7度組團前往歐洲漫畫年度盛會法國安古蘭國際漫畫節（Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême），本屆共有6位台灣優秀創作者於安古蘭大會官方賽事中脫穎而出，文化部將帶領台灣漫畫家、漫畫出版社一同前往參展，持續在國際舞台中綻放台灣能量！

第45屆法國安古蘭國際漫畫節將於2018年1月25日至1月28日於法國安古蘭舉行，本屆台灣館隨團漫畫家由第八屆金漫獎年度大獎得主阮光民（RUAN Guang-Min）領軍，與甄選出的國內漫畫家代表黃駿（Jimmeh Aitch）、SALLY、曾耀慶（Yao-Ching），以及文化部選送之駐村漫畫家房瑞儀（Elainee）、翁瑜鴻（HOM）所組成台灣館參展團，創作者們的創作題材圍繞著人文關懷反思、社會紀實觀察，並以漫畫為媒介，將議題透過容易閱讀的圖像形式，拉近與閱讀者的距離，同時接軌國際、探討世界同樣關切的議題。

策展人黃健和介紹本次台灣館。（文化部提供）

本屆法國安古蘭國際漫畫節亦是我國漫畫原創能量的里程碑，經由安古蘭漫畫節官方所提供的作品發聲機會，激發了台灣年輕創作者向歐洲拓展的鬥志，2018年共有6位創作者自全球500多位世界漫畫好手中脫穎而出、入圍決賽：

新秀獎（Concours Jeunes Talents 2018）前20名入圍者中有2名來自台灣，包含二度入圍的創作者覃偉（Wei Chin。入圍作品Duo mambo曼波）、現就讀於英國Anglia Ruskin University（Cambridge School of Art）攻讀插畫的Arwen Huang（Yu-Chen Huang，入圍作品L’ennui無聊）。

而參賽方式複雜的數位漫畫競賽項目（DÉCOUVREZ LES SÉLECTIONNÉS DU CHALLENGE DIGITAL 2018），台灣創作者就有4位進入前10強！分別為：林倩羽（Eli Lin。入圍作品La reverie白日夢）、吳雅怡（Asta WU。入圍作品Emmarie's final investigation report艾默莉的最終調查報告）、劉倩帆（Chien-Fan LIU。入圍作品Plongée潛水）、次叔LINX（入圍作品In my eyes仰望）。入圍大會獎項的6位創作者，文化部將比照台灣館參展漫畫家，協助前往參展並安排作品推廣活動。

今年台灣館以「Taiwan Comics－A market for fun！市集聚落：台灣漫畫的多元耕作產銷」為題，將整個展館化為漫畫市集、漫畫家則變身為巿場裡的攤販主人，透過各自的攤位空間表現個人創作特色、介紹自己的作品，讓參觀者體驗逛市集的純樸趣味，並向讀者述說創作的美好，呈現我國漫畫多元樣貌。

文化部表示，歷史悠久的法國安古蘭國際漫畫節為歐洲年度漫畫盛事，透過連年以不同主題設館參展，已逐步打響台灣漫畫知名度，展覽期間亦規劃漫畫家現場創作、簽名會、版權推介交流會等各項活動，吸引國際出版社對台灣漫畫作品的關注，另亦訂有文化部翻譯出版補助計畫、國際版權行銷推廣計畫等多管齊下，拓展台灣漫畫在國際的能見度，自2012年參展以來已陸續售出國際版權。

2017年更是展後即捷報連連，年度參展作品快速售出國際版權，包含阮光民《用久柑仔店》、左萱《神之鄉1,2》法文版、陳穩升《麵包師之旅》義大利語版等亮眼佳績，並有其它之前售出法文版權的作品持續在歐陸國際版權開花，如水晶孔《流浪小孩》、小莊《80年代事件簿》皆再售出義大利語版，文化部期盼藉由此一國際平台，持續為國人原創作品爭取海外授權及各種合作交流的可能。

(中時電子報)