美台軍艦互訪？日學者：國防授權法實現 充滿變數

2018年01月18日 07:35 中時 黃菁菁

美國參眾兩院通過《國防授權法》，升高了美台軍艦互訪的可能性。東京大學東洋文化研究所教授松田康博17日接受中時特派電話採訪時表示，最後是否能實現仍充滿變數。

松田表示，「這次美國參眾兩院都以懸殊的票數通過《國防授權法》，故實現的可能性比較大，但其中也存在一些變數。例如，美國的行政部門和立法部門無法協調，要先看看川普政府怎麼做，我認為遲早會實現，但實現的方式還很難講，是馬上實現還是暫緩，是高調實施還是低調實施，也要看北京的反應。」

針對北京的變數，松田表示，「現在白宮關注的是北韓的問題，若觸怒北京，北京不合作的話就得不償失，也可以說是以此向北京施壓。北京的態度很堅定，不少人都說過這是不可跨越的紅線，好消息是習近平的權力穩固，比過去的政權抗壓力強，但現在時間點不對，因為3月的人大會議還沒到，政治敏感期還沒完全結束，他感受到的壓力是非常大的。」

「北京方面的反應可能會很激烈，可能訴諸一些行動，在南海上做些危險的事或中斷中美軍事交流等。我覺得在習近平的桌上有清單，他會做出比過去激烈的反應，才能對國內有個交待，但打仗是不可能的。還有跟北韓問題掛鉤，這個變數更多，會變成正面還是負面還很難講。」

有關日台軍艦互訪交流的可能性，松田表示，「日本現在的狀況是要加強日中關係，在這樣的狀況之下是不太可能(推動軍艦互訪)的，可預見的未來也是不太可能的。倒是可能引發一些有趣的話題，例如有人提出日本版《台灣關係法》等。」

松田說：「日前中國的潛艦潛航在尖閣諸島鄰接海域，還浮出公海升國旗，日本國內感到反感的人正在增加。但日本政府絕對不可能採取類似的行動。與台灣頂多也是情報互換而已，部隊與部隊、艦艇與艦艇之間的互訪是不太可能的。」

(中時)