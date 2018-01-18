1月18日三大報頭條要聞

2018年01月18日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

華視總經理郭建宏遭拔除，引爆公廣集團內鬥。民進黨新北市黨部主委余天昨當面告御狀，表示民視插手華視，董事長陳郁秀卻聽民視的，一個國家電視台這樣經營，誰敢碰？拜託陳郁秀收手，不要鬥得這麼厲害，但蔡總統不悅寫在臉上，要余跟行政院祕書長卓榮泰講就好。

美國聯邦調查局（FBI）15日以非法持有文件為名逮捕涉嫌破壞美國在大陸情報網的前中情局（CIA）華裔幹員李春興。美國媒體報導，他的被捕和至少18名中情局大陸線民被處死或監禁有關。不過，相關案件發生在2010年，FBI與李春興又多次交手，為何之前都沒逮捕？如今卻自投羅網前往美國也令人不解。

監察委員陳師孟還沒上任，就成為司法界公敵，對於陳放話修理「辦綠不辦藍」司法官，法務部長邱太三原說的保守，指陳是政治語言，無法回應。17日再被媒體問到此事，他無奈地說，法律人如果要跟他們做政治上的回應或者口水，「真是浪費我們的生命」；前考試院長姚嘉文也認為，陳師孟應適可而止。

◎工商時報

台積電今（18）日舉行法說會，外資圈資深主管直指四大關鍵數字，將牽動股價表現，分別為7奈米製程貢獻營收10％、現金股利8元、資本支出逾110億美元及第一季營收季減8％。

台股萬點成起點，成交值千億元成常態，券商營業員八成領不到30K的悲歌終於莎喲娜啦了！群益金鼎證券董事長王濬智昨（17）日宣布，大戶回來更造就超級業務員，有人今年加上績效獎金，年終可領高達80個月。

以往民眾只要跨院就診、可能需重複進行多項檢查、或額外花錢燒錄、複製原檢查影像，但今年元旦起，衛福部推動新制，將醫療資訊上傳雲端與調閱分享，民眾不管在哪家醫療院所看病，醫生可以透過雲端在網路上調閱檢查資料，預計一年可替健保節省20億元支出。

◎旺報

國台辦17日大篇幅回應陸方日前啟動M503航線之事，以實際數據及例證說明航線開通的必要性，強調北上航線不開通，嚴重影響東南亞和港澳地區經長三角北上，此舉有利改善兩岸航班，且不存在影響台灣飛行安全。至於蔡政府控陸違反2015年3月兩岸共識，馬曉光說，當時大陸稱「開啟M503相關航線會事先與台灣通氣」，但並不意味需要台灣同意，因此台稱陸違反2015年共識「完全不符合事實」；值得注意者，相關駁斥理由未再出現「不須與台方溝通」、用詞也較為和緩，似有替兩岸局勢降溫之意。

廈門大學兩岸協創中心主任兼特聘教授劉國深17日受訪表示，大陸總體上認為蔡沒有正面表述兩岸性質，但大陸並未全面否定蔡當局在兩岸某些善意，也知道蔡內部有些困難，然而必須大刀闊斧挺過這一關，讓大陸明確知道蔡認同的國家是「兩岸的國家」、而非「台灣是另一國家」，很多事情就很好商量。他並稱，若民進黨打開兩岸僵局、便可得到比國民黨得不到的更多兩岸紅利、台灣問題也可解套。

2018年才開年半個多月，兩岸關係就已歷經不少波折，從王炳忠周泓旭案、M503航路爭議，到近日萬豪酒店將台列為國家引發的舉報潮等，再加上美國眾院通過《台灣旅行法》，都讓兩岸關係頗不平靜，這當中固然有各自官方的「出招」，但也有為了順應民意採取的相應做法，標榜民意至上的台灣，尤其不能忽略大陸這股民氣，如果大陸的反台甚至仇台情緒沸騰，只會讓台灣更陷險境。

(中時電子報)