MLB》小熊捕手放話 莫里納霸氣：尊重地位 小子！

康崔拉斯有信心自己能超越前輩莫里納等人，成為最好的捕手。(美聯社)

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中時電子報

Respeten los rangos NOVATOS!! aqui con los q si han probao que son los duros!! @salvadorp13 @busterposey

Yadier Molina（@yadier_marciano_molina）分享的貼文 於 張貼

小熊捕手康崔拉斯(Wilson Contraras)日前受訪時，期許能變成像莫里納(Yadier Molina)和波西(Buster Posey)那種等級的捕手，更自認能超越他們，面對後進的挑戰，莫里納在個人IG放上他跟波西及S.裴瑞茲(Salvador Perez)的合照，寫道「尊重地位小子！」

康崔拉斯受《芝加哥太陽報》訪問時，對自己的天分很有信心，「我每天都會感謝上帝給我這些天分，在我心中，我想成為最好的捕手，就像莫里納跟波西。我過去總經常看著那些人，現在我會審視自己，因為我知道我會變得比他們更好，那是我的計畫。」

聽聞康崔拉斯這番言論，莫里納不知心裡是覺得他自大，還是想告訴他什麼叫做好捕手，隨後在個人IG放上自己跟波西、裴瑞茲在明星賽的合照，寫道「尊重地位小子！這是已經證明自己很好的捕手們。」

莫里納這番言論意義不明，《雅虎體育》記者歐茲(Mike Oz)認為，莫里納資歷無疑是比康崔拉斯好，但康崔拉斯正邁向巔峰，莫里納則已過了那個時期，「這看來像是個良性競爭，莫里納樂於用社群媒體噴垃圾話，看起來沒什麼，不用擔心今年小熊遇上紅雀時雙方會發生爭執。」

康崔拉斯隨後表示，不認為自己立下成為最好球員的目標有錯，很多人曲解他的意思，「為什麼不能想著要成為在某個位置頂尖的球員？我知道我還少了好幾年的經驗，只有時間會說話。」比起34歲的莫里納，康崔拉斯不過25歲，現在兩者要相提並論，確實還早得很。

(中時電子報)

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