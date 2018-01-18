羅智強：比起蔡英文和民進黨 馬英九笨到無以復加

前總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報

前總統馬英九卸任後雖官司纏身，但近日來人氣飆升，所到之處皆受到民眾歡迎。對此，總統府前副秘書長羅智強表示，在權力算計、大搞政治肉桶這一件事上，比起蔡英文和民進黨，馬英九確實是笨到無以復加。

前總統馬英九人氣逐漸回升，頻被網友「捕獲」，連南下高雄到六合夜市，都有許多攤商拜託馬在招牌上簽名，因為有「馬英九」3字就能吸引陸客。馬辦發言人徐巧芯曾表示，「沒跟蔡英文相比，這些攤商不覺得馬英九很好」。

對此，羅智強PO出中國時報社論刊出的「馬英九 笨哪！」一文，並表示「是的，馬英九是笨！」羅舉陳師孟為例，他說馬若「不小心」提名，看到一個監委被提名人大放厥詞、踐踏司法，馬英九也會立刻快刀斬亂麻，撤了他的提名，還加一個公開道歉。絕對不會像蔡英文這様，笑罵由人，任陳師孟我行我素地囂張橫行，放任國會通過陳師孟的提名。

然而，羅智強說經過蔡英文這20個月「聰明的亂搞」，台灣要的是馬英九的「愚笨」還是蔡英文的「聰明」？答案還不清楚嗎？他說人民的眼睛終究是雪亮的，蔡英文所到之處都是拒馬，而馬英九所到之處都是熱情歡迎，「大家竟開始懷念這位笨總統」。

羅智強說如果蔡英文能學到馬英九一半的笨，也許台灣今天會有很不一様的局面，也許蔡英文的民調不會如此悽慘寥落。「馬英九是憨人自有天公疼，蔡英文是聰明反被聰明誤」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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