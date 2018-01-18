台北阿樹國際旅店今開幕 泡湯不必去北投或烏來啦！

2018年01月18日 08:04 工商 姚舜

位在台北市小巨蛋商圈的阿樹國際旅店，是凱撒飯店連鎖集團為亞洲高端自由行旅客設計的飯店。（圖／阿樹國際旅店）

阿樹國際旅店館內的「原石貴賓廳」， 最多可容納18位座席 提供創意中式套餐。（圖／阿樹國際旅店）

阿樹國際旅店的東方豪華雙人房，室內11坪 ，定價14300＋10％。（圖／阿樹國際旅店）

台北市內又有飯店新開幕！凱撒飯店連鎖集團繼上個月在新北開出板橋凱撒大飯店，以及台北趣淘漫旅之後，在台北市八德路、位在台北小巨蛋商圈投資經營的「ARTREE阿樹國際旅店」亦將於今（18)日上午正式開幕，這是凱撒飯店連鎖集團繼「凱撒」、「凱達」與「趣淘漫旅」之後，第一個針對亞洲高端自由行旅客而創的設計風格酒店品牌，也是2018年台北市最新開出的酒店，如何與凱撒飯店連鎖旗下其它品牌飯店區隔，將是市場同業與消費者關注焦點。

阿樹國際旅店最大賣點與亮點是：不必到紗帽山、陽明山、北投或烏來，客人「在都會城市中就可以泡湯」。因為飯店除有139間客房與以森林為主題設計的餐廳外，更規畫有3間獨立白磺溫泉湯屋，溫泉是利用現代科技製造，飯店標榜泉質可以與陽明山或北投溫泉區的自然溫泉。湯屋採預約付費制、每90分鐘2,200+10%，並與「橙花想紅」聯名合作舒壓課程，療癒都市旅人的身心。

阿樹國際酒店開幕後首年營運年均房價目標設訂在5000元，年均住房率則是80%，酒店總經理萬瑜白表示，試營運期間飯店平均住房率已有40%，各月平均房價則自4500元至5000元左右。因此飯店對未來一年後市營運充滿信心。

有139間客房、標準房自11坪起跳的阿樹國際旅店強調「原創設計」與「藝術」兩大元素，全館以「樹的藝術」為主題特色規劃設計，五大主題休閒客房以石、木、藤為設計語彙，多處置入當代設計師Kenneth Cobonpue及Classical Geometry原版家具，營造都市中讓人感到心情放鬆、腳步放緩，以及溫度宜人的森林意象。加上樹藝豐富的環境空間，讓視覺停留感受城市秘境的歡沁。

阿樹國際旅店另在館內規畫有以叢林為主題的餐廳「阿樹私房菜」及「原石貴賓廳」菜單主攻經典粵菜融合凱撒家宴，並可提供企業包場舉辦不同主題活動，同時在1/23日後正式對外開賣下午茶套餐每位268+10%起，每日限量供應。

萬瑜白表示，阿樹國際旅店主要客源將以國際商務人士及港澳日韓觀光客為主、歐美客為輔。試營運期間接待的客人，50%為國內客、40%為港澳等亞洲客，另外10%為歐美籍客人。

為慶祝飯店正式開幕，阿樹國際旅客自即日起至2月底在官網推出「帶著香氛旅行，品味優然時光」住房專案，每房4900+10%起，結合台灣自創品牌STORIES精油香膏，入住享受11坪豪華雙人房配備美國席夢絲名床、原版設計家具、HANDY PHONE智能手機、迷你吧及迎賓水果，24小時無料輕食休憩空間及有氧健身房。

(工商)