MLB》大谷要打指定打擊 普侯斯開練一壘

因應大谷到來，普侯斯今年可能得多守幾場一壘。(美聯社)

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中時電子報

為了迎接大谷翔平到來，天使已經在緊鑼密鼓的布局，而由於天使已經計畫要讓大谷打指定打擊、不會守右外野，原多擔任指定打擊的普侯斯(Albert Pujols)就得重拾一壘守備工作，美媒報導，普侯斯休季期間都待在南加州訓練，練打之餘也勤練內野守備。

大谷今年要挑戰投打「二刀流」，天使除有意讓他維持一周投1場的調整節奏，要讓他打擊時，則會以指定打擊上陣；這意味著普侯斯如果不上場守備，就會減少出賽機會。普侯斯已經38歲，近年常有腳傷問題而鮮少守備，他去年打149場，只有6場是先發守一壘。

普侯斯先前經常性先發守一壘，已經是2015年的事，但該年他先發守95場，右腳在2015跟2016年2個球季都傷到要動手術，顯然要讓他守備，有一定的風險。不過對天使而言，他們有義務要讓大谷挑戰「二刀流」，這是必須得做出的改變。

天使老闆莫雷諾(Arte Moreno)認為大谷才23歲，他們有6年時間能養成他，如果大谷不必守右外野，會有更多彈性。莫雷諾透露，普侯斯已經為天使的計畫著手備戰，「守備教練艾貝爾(Dino Ebel)有讓他練守備，且表示普侯斯看起來身手不錯。」

莫雷諾表示，儘管還沒真的看到普侯斯守備，但如果能讓普侯斯守40到50場一壘，會給大谷有更多機會打擊。距大聯盟春訓不到1個月，大谷的挑戰即將展開，吸引外界高度關注，莫雷諾相當期待的說，「你們能想像這有多瘋狂，大谷簡直就像個搖滾明星。」

(中時電子報)

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