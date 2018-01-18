說明成告御狀？ 洪孟楷：蔡英文真以為自己是英女皇了嗎！

蔡英文一踏進中常會場，手指余天座位方向。(資料照，曾薏蘋攝)

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中時電子報

華視總經理郭建宏遭拔除，讓民進黨新北市黨部主委余天昨準備狀告蔡英文總統，但總統一進中常會場，便問「余大哥，聽說你想跟我告御狀？」對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，民進黨內爭位奪權時有所聞，但最令人無法接受是蔡英文總統竟然向該黨部主委説「聽說你想跟我告御狀」，直言「蔡英文政府不是要去中國化？怎麼還用這種大中國的說法；而是否真的把自己當成英女皇？」洪呼籲「蔡總統，民主時代，人民才是你的頭家啦！」

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洪孟楷表示華視內部鬥爭，無論是國母派、還是綜藝大哥派，這種為了爭權奪位的戲碼一再發生，好似只要民進黨執政，華視一定會有人虎視眈眈，陳水扁時有江霞入主華視風波不斷、蔡英文時又有陳郁秀獨大攬權。怎麼民進黨執政時這種狗屁倒灶的事情就是會層出不窮呢？

再者，不知是否最近勞基法爭議不斷也過關、監委失言不斷也上任，所以讓蔡英文總統心情飄飄然，好似想做什麼就能做什麼，人民的怒吼完全無法阻止，所以真的把自己當成古代的皇帝，才會對著下屬說聽說你想告御狀，這反映的心態就是「朕說了算！」既然蔡英文總統已經心中沒人民、那又怎麼對得起民主進步的價值呢？

洪孟楷直言民進黨內爭位奪權時有所聞，但最令人無法接受是蔡英文總統竟然向該黨部主委説「聽說你想跟我告御狀」。御狀指的是中國古代向皇帝告狀，蔡英文政府不是要去中國化？怎麼還用這種「大中國」的說法；而是否真的把自己當成英女皇？蔡總統，民主時代，人民才是你的頭家啦！

想玩當皇帝的扮家家酒遊戲可以關起門來玩，但是想拿國家的財產來酬庸、想拿人民的納稅錢來分贓，告訴你，門都沒有！向你說明是告御狀？那就是逼的民眾向你起義、把你推翻了！

(中時電子報)

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文章來源：洪孟楷 臉書

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