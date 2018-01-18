女大生見帥哥尺度大開 上床愛愛一半控性侵檢打臉

2018年01月18日 08:37 中時電子報 孫曜樟

新北某大學女大生105年間和同賴姓校閨蜜用LINE聊天，賴女傳來所在現場同校黃姓男大生的帥照，女大生頓時心動同意參加聚會，4人喝酒玩鹹濕國王遊戲，女大生尺度大開，最後還要求到黃男家過夜，但當兩人愛愛一半時，女大生突喊停並報警控黃男性侵，檢方調查後則是予以男大生不起訴處分。

全案緣起於前年10月間，某大學陳姓男大生邀同校好友賴姓女大生、黃姓男大生至其住處喝酒聊天，席間賴女閨蜜即被害女大生用LINE詢問在幹嘛，賴女即傳了在場黃男帥照給她，女大生砰然心動還回傳「哎呦、這個長得不錯」，並在獲邀請後立即同意前往，陳男還拜託黃男騎車去載她。

4人見面後開始喝酒玩樂，為助興還玩起鹹濕的國王遊戲，大家越玩越嗨，據蘋果日報報導，被害女大生一直黏著黃男，且尺度也愈玩愈開放，最後4人身上衣物都脫光光，遊戲結束，賴女借住在陳男家，黃男原要陪女大生搭計程車回家，不過她卻以酒醉當藉口堅持要到黃男住處睡覺，黃男見狀只好帶她返家休息。但事後女大生卻指控，黃男帶她回家後，利用她酒醉無力抵抗時，脫掉她衣褲性侵得逞。

警傳訊黃男到案，他坦承有和女大生發生關係，但否認違反其意願，並辯稱，當天本來是要陪女子搭計程車回去，但對方卻說要到他家中睡，他推不掉才會帶她回家，到家後還讓女子睡床上，自己睡地板，半夜經女大生2次輕聲呼喚，才爬上床和她發生性關係，但是做到一半時，女大生突然說不要自己就立即停止，她說遭強暴要報警，他還主動打電話給警察。

檢察官為查明真相，傳喚當天在場的陳男、賴女說明。2人證稱，被害女子在喝酒玩樂過程中一直黏著黃男，稱讚他很帥，還捉弄他不讓他上廁所等，所述過程和黃男供訽相近， 檢另調閱該校性別平等委員會性侵不成立的調查報告，及警方當天對女子酒測值為0，反而是黃男的酒測質為0.31毫克的報告。

檢察官深入追查後認為，女子會提告原因，是2人在愛愛時懷疑黃男有拿出手機偷拍性愛影片，才會中途停止並提告，但檢警檢查黃男手機、雲端及電腦，卻未發現有偷拍任何性愛影片或照片，最後偶罪證不足予以黃男不起訴處分。

(中時電子報)