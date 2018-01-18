北台僅存齋教建築在土城！珍貴老樹相陪、春夏伴賞螢

歷史建物「普安堂」坐落在土城區祖田里，是大台北地區僅存的齋教建築之一。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

好「攝」者照過來！IG秘境在北台灣！歷史建物「普安堂」坐落在土城區祖田里，舊名「媽祖田」，日治時期原墾戶將佛堂捐出作為村廟，成為教導村民讀書識字同時兼具里民活動的中心，是大台北地區僅存的齋教建築之一。

新北市政府樹木保護委員會共列管1株楠木及1株龍眼樹，1月2日於土城區進行珍貴樹木列管掛牌，現場邀請護樹團體成員洪郁凱及普安堂主李鶯嬌師姑前來共同見證。

護樹團體及普安堂主等人合照。（新北市景觀處提供）

新北市政府針對境內具歷史悠久及具地方人文特色之街道進行調查，將符合樹木胸徑、樹齡、地方特色、歷史及研究價值等條件之樹木儘可能列入珍貴樹木保護範圍，至106年底列管編號已達1,042號。

老樹楠木（編號1,032）生長於普安堂外山門旁，太陽光透過樹影斜斜灑落在普安堂外山門，形成的美景令攝影者駐足。（新北市景觀處提供）

審議通過列管老樹楠木（編號1,032）生長於普安堂外山門旁，太陽光透過樹影斜斜灑落在普安堂外山門，形成的美景令攝影者駐足，更是春夏交替時土城賞螢秘境。

龍眼樹（編號1,033）已達50年以上的歷史，伴隨普安堂延續的歷史印記，共同承載著先民遺留下的記憶及信仰文化，與屬於大暖尖山系統的「悟源登山紀念步道」結合，均為重要的自然遺產。

農業局表示，透過珍貴樹木的提報列管，保護難得的特色資源，更讓新北市民心中的記憶能夠被好好的保存，掛牌富教育意義，不僅讓普安堂的歷史再現，也讓世人了解其背後的故事，更融合宗教、自然和藝術，使得地方的自然人文資產更夠被看見。

(中時電子報)

龍眼樹（編號1,033）已達50年以上的歷史，伴隨普安堂延續的歷史印記。（新北市景觀處提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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