彩蝶宴爆用保育動物入菜 老闆戴春發是夜店教主

2018年01月18日 08:55 中時電子報 張達智

「彩蝶宴」餐廳內遭查獲保育類野生動物屠體。（圖/林務局提供）

知名婚宴餐廳「彩蝶宴」昨天（17日）遭到警方和動保處搜索，當場在餐廳冷凍櫃中查獲大量保育類野生動物屠體，林務局表示，全案將依違反《野生動物保育法》刑事案件作業，移送地檢署偵辦。依法最高處5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

林務局表示，去年12月5日獲報「彩蝶宴」疑似使用保育類野生動物為食材，菜單標明有紅燒山羌肉及三杯穿山甲等菜色。昨天執法人員於餐廳冰庫中查獲大量保育類野生動物屠體，包括小山羌3隻、大山羌2隻、已遭肢解的臺灣野山羊頭、腳各1個、山羌頭2個。

「彩蝶宴」老闆戴春發，一般人或許沒那麼熟悉，但是身價百億的他，擁有ATT 4 FUN百貨大樓，早在1999年就與真言社董事長倪重華、音樂人羅大佑合夥開PUB，在業界有「夜店教父」之稱！

《時報週刊》曾報導，當過去夜店都還集中在中山區和大安區的時代，戴春發當時就在信義區開了第一家「LIGHT BUG DISCO PUB」，也就是夜店「Room18」的前身，他是名副其實的信義區夜店之父。

戴春發商場行事風格強悍，對員工不假辭色，掛在嘴上的口頭禪：「你頭殼裝賽（台語）！」讓員工望之生畏。他多金、強勢、縱橫黑白二道，遊刃有餘。這些源自於他從小的刻苦生活環境。

戴春發老家在花蓮新城鄉開雜貨店，由於當地以務農為主，8歲那年夏天，家中的冰棒都賣不出去，他要求母親讓他載著冰棒到附近田地叫賣；媽媽答應，只要賣掉一桶冰棒，就給他一枝冰棒當獎勵。

想不到他一下就賣掉好幾桶冰棒，讓他真正品嘗到獲利的甜美滋味。讓他了解做生意必須要去找市場賣，而不是等人上門，如此主動出擊的經營模式，影響他到後來經營ATT集團都成為準則。

(中時電子報)