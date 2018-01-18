各地景點人潮雪崩 說好的「千萬觀光客」呢？

2018年01月18日 09:19 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

全台風景區面臨遊客數「雪崩式」下滑，但反觀交通部觀光局公布的國際來台旅客數字，近3年仍連續突破1千萬人次目標，如此差距，不禁令各界好奇，究竟這些「千萬觀光客」到底哪裡去了？

陸客銳減，赴台必訪的各大景點遊客數暴跌，據統計，國立故宮博物院台北院區參觀人數去年較前年少23萬；南院年度人數更不到百萬人次，曾一天不到300人到訪。墾丁國家公園去年人潮近乎腰斬；嘉義阿里山旅客數去年也較前年驟減50萬人次。

根據「聯合報」報導，有不少旅遊業者認為，來台觀光人數實際上沒有政府公布的數字那麼多，當中還可能包括商務考察、移工、轉機過境等入境旅客，實際觀光客人數可能比統計數字還少。

國內旅遊業者大嘆景點人潮不如以往，但從觀光局公布的數字統計來看，截至去年11月，全台主要觀光遊憩據點遊客人次仍成長2.45%，其中太魯閣遊客年增1.55%，強調並未下滑；且去年「千萬觀光客」中，仍有近8成是以觀光目的來台。

此外，屢屢有觀光產業業者大嘆東南亞客消費不比陸客。交通部長賀陳旦則認為，除了來台人次只是參考值，要用產值來比較；另過去陸客快速成長並不是常態，強調觀光客要多元，旅客滿意度和品質更是基礎，以如何拓展國旅、和吸引國外觀光客為願景。

(中時電子報)