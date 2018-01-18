NBA》看火艇衝突 亞瑞納斯憶2009年持槍事件

前巫師球員亞瑞納斯。(摘自instagram)

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中時電子報

快艇與火箭日前爆發嚴重衝突，一路延燒到球員休息室，而談起史上最大的休息室衝突，自然是2009年前巫師隊「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)與隊友柯里坦(Javaris Crittenton)的持槍事件。

亞瑞納斯前日在廣播節目談起這件事，當時巫師幾名隊員在飛機上玩牌，柯里坦因為1100美元的賭金與亞瑞納斯發生口角，下飛機後柯里坦怒嗆：「如果是在街頭上，我就打碎你的膝蓋。」亞瑞納斯也不怕他，回說：「來啊，我給你槍，你有種射我啊。」

隔兩天亞瑞納斯就帶著4把未上膛的手槍，放到柯里頓休息室的座位上，「來啊，你不是想要射我嗎？」憤怒的柯里頓把槍掃到地上，「我不用你的槍，我自己有。」柯里頓掏出一把上膛的手槍指著亞瑞納斯。

兩人旁邊的隊友和防護員都嚇跑了，亞瑞納斯笑笑地說：「用不著這樣，我這幾把槍送你吧，我家裡還有很多。」

這個衝突落幕之後，至少出現3個版本的故事，柯里坦、亞瑞納斯，以及目擊的隊友巴特勒(Caron Butler)的說詞都不同。

結果兩人被禁賽到球季結束，凶狠的柯里坦退役後在街頭持槍誤殺1名23歲的年輕媽媽，加上幫派犯罪，於2015年被判處23年徒刑。

亞瑞納斯兩年後退休，他感嘆：「這太荒唐了，我們一年賺幾百萬美金的人，為了1100元美金鬧這麼大。」

(中時電子報)

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