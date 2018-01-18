再冷也要開一扇窗 讓燃氣熱水器通風

2018年01月18日 09:10 中時 馮惠宜

台中市大雅區17日發生一氧化碳中毒案件，是近日第2起案件，原因均疑似屋外型熱水器安裝於陽台，而陽台加蓋供廚房使用，造成通風不良，一氧化碳蓄積屋內導致中毒。台中市政府消防局呼籲，使用燃氣熱水器應保持環境通風，天氣再冷也務必開窗，以避免一氧化碳中毒。

消防局接獲報案後隨即到場後發現，該住戶疑似將屋外型熱水器安裝於陽台，並將陽台加蓋供廚房使用，造成環境通風不良，一氧化碳蓄積在屋內無法有效散去，導致一氧化碳中毒。

消防局表示，為加強提醒民眾防範一氧化碳中毒的重要性，市府發表宣導微電影「天氣再冷也要為自己開一扇窗」 https://goo.gl/DdLnjR，提醒民眾習慣將門窗緊閉以防寒風入侵，造成室內環境通風不良，如又有燃氣熱水器安裝錯誤或使用不當情形時，將成為一氧化碳中毒高危險群。

一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，如果家中同時有多人出現類似「感冒」或「食物中毒」的癥狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，就要警覺是否為一氧化碳中毒，如家中燃氣熱水器仍在使用，應先關閉，並開啟門窗通風；當身體嚴重不適時，請先離開室內至通風良好的室外環境，再撥打119求救。

消防局呼籲，家中安裝熱水器應確實遵守「五要」原則：要保持環境的「通風」、要選擇合格的「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及要注意平時的「檢修」；如有疑慮時，可直接撥打「119」利用消防局「反碳風水師」服務，消防人員將前往民眾家中檢查熱水器是否安全。

(中時)