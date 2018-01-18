列舉蔡英文矛盾措施 李艷秋酸：原來這叫改革

2018年01月18日 09:12 中時電子報 謝雅柔

立院日前行使監委同意權，在綠委人數優勢下，11名被提名人全數過關如願成為監察委員。對此，資深媒體人李艷秋諷刺表示，蔡英文選陳師孟去幹掉辦綠的法官、派陳師孟為陳水扁貪污平反、選一批自己人進入口口聲聲要廢掉的監察院，「原來這叫改革」。

日前立院臨時會先行針對田秋堇等6位被提名人進行資格審查。國民黨立委李彥秀審查時，一開場就要6人表態對監察院存廢的看法。首先回答的田秋堇先說，若監院遭廢止，監院的所有權力都會直接移往立院，「如果我們的立委還是靠買票當選，我想國人是很難接受的。」隨後才才鬆口說「我是贊成的，但是有條件贊成」。瓦歷斯‧貝林起初不願正面表態，後才鬆口「修憲的權責在立法院，如果通過，我當然贊成」。

王幼玲則回答，在修憲前監院是憲政機關，有存在必要，但應該轉型。高涌誠也說在憲政架構裡，他贊成廢除監院；張武修、林盛豐也都表態贊成。

面對這批監委候選人「主張廢監院、又想當監委」的矛盾狀況，藍委柯志恩追問，「陳師孟說當監委是要廢物利用，請問6位是否認同這種說法？」結果原本都主張廢除監院的6人，這時卻又都不舉手。

立法院臨時會日前行使監察委員被提名人陳師孟等11人同意權投票，在民主進步黨立法院黨團全員到齊支持下，陳師孟等11人都跨過同意權門檻。陳師孟在審查會大發議論，聲稱陳水扁「沒有貪汙」，並威脅未來將彈劾辦過綠營政務官的法官，他獲綠營立委一致支持過關。引發輿論一片撻伐，不少人認為，蔡英文提名這樣的監委，是「自取其辱」。

對此，李艷秋諷刺表示，選陳師孟去幹掉辦綠的法官，原來這叫改革！派陳師孟為陳水扁貪污平反，原來這叫改革！選一批自己人進入口口聲聲要廢掉的監察院，原來這叫改革！

(中時電子報)