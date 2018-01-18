列舉蔡英文矛盾措施 李艷秋酸：原來這叫改革

資深媒體人李艷秋。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

立院日前行使監委同意權，在綠委人數優勢下，11名被提名人全數過關如願成為監察委員。對此，資深媒體人李艷秋諷刺表示，蔡英文選陳師孟去幹掉辦綠的法官、派陳師孟為陳水扁貪污平反、選一批自己人進入口口聲聲要廢掉的監察院，「原來這叫改革」。

日前立院臨時會先行針對田秋堇等6位被提名人進行資格審查。國民黨立委李彥秀審查時，一開場就要6人表態對監察院存廢的看法。首先回答的田秋堇先說，若監院遭廢止，監院的所有權力都會直接移往立院，「如果我們的立委還是靠買票當選，我想國人是很難接受的。」隨後才才鬆口說「我是贊成的，但是有條件贊成」。瓦歷斯‧貝林起初不願正面表態，後才鬆口「修憲的權責在立法院，如果通過，我當然贊成」。

王幼玲則回答，在修憲前監院是憲政機關，有存在必要，但應該轉型。高涌誠也說在憲政架構裡，他贊成廢除監院；張武修、林盛豐也都表態贊成。

面對這批監委候選人「主張廢監院、又想當監委」的矛盾狀況，藍委柯志恩追問，「陳師孟說當監委是要廢物利用，請問6位是否認同這種說法？」結果原本都主張廢除監院的6人，這時卻又都不舉手。

立法院臨時會日前行使監察委員被提名人陳師孟等11人同意權投票，在民主進步黨立法院黨團全員到齊支持下，陳師孟等11人都跨過同意權門檻。陳師孟在審查會大發議論，聲稱陳水扁「沒有貪汙」，並威脅未來將彈劾辦過綠營政務官的法官，他獲綠營立委一致支持過關。引發輿論一片撻伐，不少人認為，蔡英文提名這樣的監委，是「自取其辱」。

對此，李艷秋諷刺表示，選陳師孟去幹掉辦綠的法官，原來這叫改革！派陳師孟為陳水扁貪污平反，原來這叫改革！選一批自己人進入口口聲聲要廢掉的監察院，原來這叫改革！

(中時電子報)

文章來源：李艷秋的新聞夜總會臉書

羅智強：比起蔡英文和民進黨 馬英九笨到無以復加
李扁會藏3玄機？唐湘龍：蔡在獨派「情感」上已卸任
說明成告御狀？ 洪孟楷：蔡英文… 嗆高雄、台南？綠委吳秉叡批8年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。