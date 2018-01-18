南台網紅最愛可頌名店「小鹿家」 1月19日起台北快閃

2018年01月18日 09:18 工商 姚舜

配合「台北小鹿家」快閃，晶華酒店點心房亦將推出4款造型精巧的草莓甜點。（圖／晶華酒店）

南台灣備受網紅、網美大推的人氣可頌麵包與甜點名店「台南小鹿家」，將接受台北晶華酒店邀請自1月19日起至31日止，在台北晶華酒店B2「祕密花園」快閃，現場將限量銷售該店最招牌人氣的「草莓四葉乳酪可頌」，單顆售價160元、加購單杯220元以內的飲料，套餐價則為360元。

配合草莓季到來，晶華酒店點心房將同步推出「法式經典草莓慕斯蛋糕」、「草莓塔」、「草莓奶油蛋糕」，以及「草莓起士蛋糕」等4款造型精巧的草莓甜點共襄盛舉。大台北的草莓控、可頌麵包控、甜點控，這下可又有拍照、打卡、PO臉書或IG的「莓」好標的啦。

「小鹿家可頌工作室」是由熱愛烘焙的2個男孩生與一位女生所組成的「小鹿家可頌工作室」，是以販售酥脆的可頌丹麥類麵包為主，3人平日其實都有其他正職工作，卻喜歡利用空檔製作和研發甜點。憑無可救藥的甜點熱情與純真美味，在分享給身邊友人的同時，也逐漸打響了名氣。

「小鹿家」並沒有實體店面，週間都以網路接單為主，只有在週日才會在工作室內販售麵包，除網紅常到此「獵艷」，慕名而來的粉絲們常常在工作室一開門沒多久，就把美味的糕點一掃而空。本次快閃晶華所帶來的季節限定「草莓四葉乳酪可頌」，更曾經創下單日網路下單300個的紀錄。

「草莓四葉乳酪可頌」的食材與製程都頗講究，日製法式麵包專用麵粉揉成麵糰並經過發酵及冷凍後，再揉入質地細緻並散發著淡雅椹果風味的法國AOP認證藍絲可奶油，並以4折2的方式進行「延壓」。這是可頌美味的關鍵時刻，「小鹿家」堅持要在室溫25度的環境之下進行，為的是讓可頌達到內層次明顯、膨鬆，外皮金黃、酥脆的完美境界。

烘焙出爐的可頌要夾入以日本北海道進口的十勝四葉乳酪所製成的柔軟內餡，綴上台灣當令大湖新鮮草莓並灑上雪花般的糖粉，一口咬下可以同時感受可頌層層的酥香、酸甜的草莓以及奶油的香濃在舌尖交織，搭配華麗甜蜜的外型，讓人擁有視覺與味覺的雙重享受。

晶華酒店點心房在「小鹿家」快閃期間將同步推出的4款造型精巧的草莓甜點，「法式經典草莓慕斯蛋糕」是以杏仁蛋糕鋪底再夾入草莓果醬、奶油霜，最後綴上新鮮草莓而成。「草莓塔」是於香酥塔皮中疊入干邑橙酒卡士達、點綴上新鮮草莓，最後放上香緹奶油而成。「草莓奶油蛋糕」則是以浸漬過覆盆子酒糖液的香草蛋糕體，夾入新鮮的切半草莓及鮮奶油而成。而「草莓起士蛋糕」則是將鬆軟的草莓起司蛋糕，夾入草莓果粒，綴上新鮮草莓和藍莓，並以紅色巧克力片圍繞而成。，上述甜品每款180元。

(工商)