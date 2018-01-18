嗆高雄、台南？綠委吳秉叡批8年執政未見效率提高

2018年01月18日 09:19 中時電子報 陳怡文

一早PTT出現一篇標題為「吳秉叡：八年執政未見效率提高，敗壞」的文章，短短時間內被噓爆！內容提到2018新北市長熱門人選的民進黨立委吳立委，痛批新北市政府執政8年未見效率提高，市府風紀敗壞，令人擔憂！沒有亮眼政績。但網友開批「光看標題我還以為是在嗆高雄台南」、「kmt(國民黨)是很爛沒錯，問題是dpp(民進黨)自己去照照鏡子好不好？」、「明明一堆資進黨縣市在這方面更爛你還好意思講」。

吳秉叡在臉書寫到「市長用人不當，新北市政府貪汙好漢高達109人！」新北市政府八年執政未見效率提高，市府風紀敗壞更是令人擔憂；兩副市長一涉弊判刑10年、一涉利益廻避，若實際算一算朱市長執政這幾年涉貪官員有多少，出乎意料竟有109條「好漢」，可比梁山泊還多!

然而針對外界質疑朱立倫沒有檢討，竟還回應媒體「僅是全國平均的一半」，「必須考慮到比例」顯見沒有除弊決心！朱立倫用人不論上到下都有風紀的問題，這樣的團隊自然無法讓好人才出頭，也無法有亮眼的政績。文末還標記「新北重開機」、「新北向前衝」。

但網友認為「你的人生高峰作品，大概就是不爽不要投了！」、「高雄1x年表示…」、「結果做兩年的爛更快，還可以嗆選民，不爽不要投」、「DPP前四年就可以讓人不爽了，不用八年」、「不支持法案就不要投資進黨，現在勒？」、「8年沒提高應該給推了吧! 貴黨2年負向的是提很高這大家都知道」、「前瞻DPP給新北的像在施捨乞丐 要選票的時候臉皮倒是挺厚的」、「民進黨執政2年就有這樣的爛成績那也是不簡單啊」。

由於吳秉叡曾在民進黨團推「一例一休」時說出「不支持一例一休的人，下次選舉可以別投民進黨。」引發外界批評。這次也讓大批網友以「不爽不要投」回應。

(中時電子報)