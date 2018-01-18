打破膚色印象 菲裔美女機師奪比利時小姐后冠

出生於安特衛普、菲律賓裔的美女機師安潔麗奪得2018比利時小姐后冠。（圖/Miss Belgium 官網）

友善列印
中時電子報

據比利時布魯塞爾時報（Brussels Times）報導，2018年度比利時小姐（Miss Belgium）選美大賽於日前落幕，今年奪下后冠的佳麗，似乎打破了過往對西歐國家的刻板印象，由一名22歲、菲律賓裔的美女機師安潔麗（Angeline Flor Pua）勝出，成為新一屆的比利時小姐，並將代表比利時參加今年度的世界環球小姐（Miss Universe 2018）和世界小姐（Miss World 2018）大賽。

Miss België/Belgium 2018 - Crowning Moment

現年22歲的安潔麗，出生於安特衛普（Antwerp），父親是菲律賓華裔、母親是菲律賓人，從小就在比利時出生長大。根據她的說法，一直以來對於飛行抱有夢想，因此現在除了選美比賽之外，她也是一名飛行駕駛學員。身材高挑、面容姣好的她，2016年獲得歐洲菲裔小姐（Miss Philippines Europe）后冠、並在去年在家鄉安特衛普小姐（Miss Antwerp 2018）大賽中勝出，因此取得挑戰比利時小姐后冠的門票。

打破過往刻板印象，菲律賓裔的安潔麗（圖中央白衣者）勇奪比利時小姐后冠。（圖/Miss Belgium 官網）

Miss Belgium 2018 The lovely Angeline Flor Pua @missflyingangel ✨

Miss Belgium（@missbelgium_official）分享的貼文 於 張貼

贏得后冠後，安潔麗決定暫停學業一年時間，好好把握她人生最美好的機會與時刻。在比賽問答期間，她表示，南非前總統、人權鬥士曼德拉（Nelson Mandela）是她的人生導師；也承諾，未來一年的時間，她將向全世界展現最真實和美好的比利時形象。大賽策劃者戴維（Darline Devos）也稱讚安潔麗是個認真努力的女孩，也是她在本次賽事中最喜愛的四個女孩之一。

(中時電子報)

文章來源：Miss Belgium 2018, Angeline Flor Pua: “I still cannot believe it”

更多精彩新聞請見國際頻道！
蘋果砸9千億投資美國 促道瓊再創… 日本成功發射艾普斯龍小型火箭 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。