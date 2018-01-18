打破膚色印象 菲裔美女機師奪比利時小姐后冠

2018年01月18日 09:34 中時電子報 李靖棠

據比利時布魯塞爾時報（Brussels Times）報導，2018年度比利時小姐（Miss Belgium）選美大賽於日前落幕，今年奪下后冠的佳麗，似乎打破了過往對西歐國家的刻板印象，由一名22歲、菲律賓裔的美女機師安潔麗（Angeline Flor Pua）勝出，成為新一屆的比利時小姐，並將代表比利時參加今年度的世界環球小姐（Miss Universe 2018）和世界小姐（Miss World 2018）大賽。

Miss België/Belgium 2018 - Crowning Moment

現年22歲的安潔麗，出生於安特衛普（Antwerp），父親是菲律賓華裔、母親是菲律賓人，從小就在比利時出生長大。根據她的說法，一直以來對於飛行抱有夢想，因此現在除了選美比賽之外，她也是一名飛行駕駛學員。身材高挑、面容姣好的她，2016年獲得歐洲菲裔小姐（Miss Philippines Europe）后冠、並在去年在家鄉安特衛普小姐（Miss Antwerp 2018）大賽中勝出，因此取得挑戰比利時小姐后冠的門票。

打破過往刻板印象，菲律賓裔的安潔麗（圖中央白衣者）勇奪比利時小姐后冠。（圖/Miss Belgium 官網）

贏得后冠後，安潔麗決定暫停學業一年時間，好好把握她人生最美好的機會與時刻。在比賽問答期間，她表示，南非前總統、人權鬥士曼德拉（Nelson Mandela）是她的人生導師；也承諾，未來一年的時間，她將向全世界展現最真實和美好的比利時形象。大賽策劃者戴維（Darline Devos）也稱讚安潔麗是個認真努力的女孩，也是她在本次賽事中最喜愛的四個女孩之一。

(中時電子報)