MLB》太空人改造寇爾首個任務：多投變化球

寇爾(右)轉戰太空人，跟總教練辛屈握手致意。(美聯社)

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寇爾(Gerrit Cole)透過5人交易從海盜轉戰太空人，今(18日)披上新戰袍於休士頓亮相，寇爾來到新環境的第一個任務，就是要調整投球策略，大聯盟記者麥克泰格特(Brian McTaggart)表示，太空人期許寇爾能提升變化球比例，對太空人的要求，寇爾也欣然接受。

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寇爾今天穿上45號新戰袍亮相，他明白會被交易，其中會有很多原因，並對自己的表現有信心，也會繼續向身旁的前輩、好隊友們學習。對他而言，變成隊友的韋藍德(Justin Verlander)就是個楷模，「他是每個強力右投看齊的對象，有機會跟他同隊是很棒的一件事。」

此外，寇爾也提前跟捕手麥坎(Brian McCann)搭上話，寇爾表示，他們談論彼此的生涯，試著去多了解彼此，「麥坎告訴我一些他的人生哲學，像是他打球的方式、跟先發投手溝通的技巧等，這是他跟我打招呼、歡迎我加入的方式。」

太空人也有擬定寇爾的改造計畫，第一步就是期望他能多投點變化球；寇爾速球極速能達96英里，那是他的主戰武器，去年曲球只佔他投球12.2%、滑球17.2%。寇爾雖用變化球的比例不高，不過麥克泰格特指出，太空人很喜歡他讓對手打不好的能力，以及球的轉速。

「我很期待新的指導方針。」寇爾表示，他知道到太空人後有些事會變得不一樣，對太空人的安排，選擇欣然接受，「我很期待聽到這些，希望可以變得更好。」寇爾渴望學習，讓太空人總教練辛屈(A.J.Hinch)相當讚賞，辛屈期許他維持一樣的心理狀態，並在技術上做些修正。

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辛屈認為，寇爾屬於高層級的投手，原本就有習慣的投球模式，他們談論過該如何運用球種等事，並覺得細部改變能讓他變得更好，「寇爾對所有意見採開放性態度，我們遇過很多像他這樣想完全開發出他的潛力，以求找到方法讓自己變得更好的人。」

(中時電子報)

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