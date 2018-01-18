鄭容和無辜躺搶？走後門讀博士班另有其人

2018年01月18日 09:52 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

韓媒針對鄭容和博士班風波進行訪問調查。(圖／翻攝自微博)

南韓人氣樂團「CNBLUE」主唱鄭容和17日爆出面試0分，卻取得博士班入學資格，被指有走後門、靠特權嫌疑，即使經紀公司FNC娛樂發聲明解釋，以為是在正常程序下合格，鄭容和也寫親筆信道歉，仍止不住網友怒火，現韓媒《Dispatch》卻爆出，其實特惠入學主角另有其人。

鄭容和被指沒有參加面試，仍然錄取慶熙大學博士班，不過《Dispatch》調查後發現不是事實，實際上他有面試，但最終他落選，而不合格原因是申請書錯誤，因為本來要申請一般課程，最後寫成了特別課程。

後來他再次申請仍不合格，但該學科招生名額未滿，校方建議進行「追加招生」，相關學科教授表示：「即使只是招收1名學生，也會努力爭取」，最終所有申請者都合格，鄭容和就是其中一位。

而校方表示「鄭容和是通過個别面試，最終確定合格的」，不過這不是違反常規？FNC表示已和相關教授確認，對方說在公司見面，「如果知道面試場所會成為問題，當然會去學校」，而校方也坦承博士班招生規定本來就較模糊，沒有大學入學考試規定詳細，博士班重視教授的判斷，取決於教授個人裁定的情況很多。

而報導中更提到另外一名藝人J某，也是慶熙大學實用音樂科博士班學生，他沒有進行面試，只是申請就合格了，據悉，J某也即將接受警方的調查。

(中時電子報)