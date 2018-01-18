孫大千：請吳敦義發動抗爭 迫陳師孟辭監委

監委被提名人陳師孟，放話修理「辦綠不辦藍」司法官，引發極大爭議。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

總統府前秘書長陳師孟，將出任監察委員，但他放話修理「辦綠不辦藍」法官和檢察官，引發極大爭議。國民黨前立委孫大千表示，國民黨主席吳敦義應出面，不惜發起群眾運動，包圍監察院，至陳師孟辭職為止。

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孫大千昨在臉書發文，指有陳師孟這樣的監委，未來你還相信司法嗎？事關國家司法制度尊嚴，以及民主政治價值，他呼籲：請蔡總統出面表達立場，要求陳師孟辭職；請陳師孟拿出風骨，勇敢承擔，立即辭職；請吳敦義出面，發起群眾運動，直到陳師孟辭職為止。

孫大千的呼籲，起因是陳師孟日前發言。陳師孟說，上任後會專辦政治性案件，專打用司法追殺綠營、縱放藍營的法官；更指從法律見解來看，「陳水扁應該是沒貪污」。陳師孟認為，「過去台灣部分司法界殘害都是綠營的人，是他們辦綠不辦藍」。

陳師孟此番言論引發軒然大波，法官協會、律師公會全國聯合會都發聲明反彈；社會輿論也希望陳自重，勿失多年清高形象，應拒絕被提名監委。

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以下為孫大千臉書全文：

有陳師孟這樣的監委，未來，你還相信司法嗎？

陳師孟的發言，已經嚴重的衝擊到中華民國司法體系的公信力。身為提名人的蔡英文總統，不能也不該沈默。身為最大在野黨主席的吳敦義主席，亦不應坐視不顧。陳師孟更應該知所進退，辭去監委一職以負起政治責任。

在民主國家中，司法制度是仲裁紛爭，貫徹法律的最重要的機制。在司法面前，不分藍綠，不論立場，人人平等，總統犯法當與庶民同罪。

然而，陳師孟日前那番猖狂且囂張的談話，已經徹底的動搖了民眾對於司法制度的信任。如此公然對司法體系「潑糞」的行為，對司法檢調機關來說，應視為奇恥大辱，士可忍，孰不可忍。

陳師孟的論點將會造成台灣兩個無法承受的後遺症：

第一，代表過去有許多案子都是「辦綠不辦藍」的冤案。檢調司法單位可以為當權政黨服務。照此邏輯推論，過去既然是「辦綠」，現在當然就「辦藍」。

第二，在陳師孟明白清楚的「恐嚇」之後，未來是否就更加變成「辦藍不辦綠」了呢？以後，誰還會相信，司法制度可以超脫於政治惡鬥之外，不偏不倚，獨立行使職權呢？

事關國家司法制度的尊嚴，以及民主政治的價值。我要做出三點呼籲：

第一，請蔡英文總統出面表達立場，並且要求陳師孟辭職。

第二，請陳師孟拿出風骨，勇敢承擔，立即辭職。

第三，請國民黨吳敦義主席出面，結合各在野政黨的力量，向執政黨表達嚴正要求。不惜發起群眾運動，由即日起包圍監察院，至陳師孟辭職為止。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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