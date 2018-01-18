北港花燈工藝師打造特色花燈 串聯雲嘉歷史

北港花燈工藝師打造特色花燈，串聯雲嘉歷史。（張朝欣攝）

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中時
／雲林報導

北港鎮花燈工藝師吳登興受嘉義市政府委託，以其名勝古蹟為主題，製作名為「嘉義市」花燈，將參加今年的台灣燈會，並藉由清光緒皇帝贈嘉市城隍廟「臺洋顯佑」匾與北港朝天宮「慈雲灑潤」2塊匾額，串聯雲嘉2地歷史。

台灣燈會今年將在嘉義縣登場，嘉義市為行銷其觀光景點，邀請北港鎮花燈工藝師吳登興製作1座特色花燈，將城隍廟、諸羅山、檜意森活村、KANO棒球等元素融入其中，18日嘉義市政府進行驗收，對於花燈品質相當肯定。

吳登興表示，位於嘉義城內的城隍廟，是嘉義市的重要國定古蹟，也是信仰中心，光緒12年（1886）嘉義大旱，祈雨靈應，獲清光緒皇帝贈「臺洋顯佑」匾額，與北港朝天宮「慈雲灑潤」匾額相互輝映，故宮典藏的德宗起居錄裡，即載明了這段歷史。

吳登興說，日據時期的嘉義市展現了台灣棒球重鎮的風華，KANO棒球隊在昭和6年（1931）打進了甲子圓，震驚日本，博得「英雄戰場，天下嘉農」美譽，並拍成電影成為家喻戶曉的台灣精神。

嘉義市是阿里山火車的起點，日據時期載運林木，現代載運的是美景的賞客，近年熱門景點「檜意森活村」就是林務局宿舍保存活化的重要代表，嘉義市新舊文化並陳的風貌，都將藉由花燈展現在台灣燈會上。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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