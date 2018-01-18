讚！台灣這個地方竟有「夢幻之魚-條石鯛｣

2018年01月18日 09:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護海洋、保育台灣生態，人人有責！東北角海域冬季海水溫度低是「夢幻之魚-條石鯛｣棲地，新北市貢寮海洋資源復育園區自105年開始進行條石鯛人工繁殖培育技術開發，歷經2年多，培育出50尾種魚，平均體長達25公分，漸漸進入性成熟年齡，趁冬季低水溫條石鯛食慾大增之際，持續提供種魚足夠營養，使牠們生殖腺發育更加完整，當春天來臨時，這批條石鯛種魚將有機會孕育出下一代。

冬季低水溫期 條石鯛育肥好時機

貢寮海洋資源復育園區技工周林興表示，105年春季復育園區自國立台灣海洋大學引進2公斤條石鯛受精卵進行人工繁殖技術開發，孵化出2千多尾條石鯛魚苗，魚苗培育至8公分左右放流到貢寮卯澳灣，其中留下50尾進行種魚培育。

條石鯛在夏季高水溫時，食慾不佳且懶散；但到了秋、冬季節水溫降低到25度以下，條石鯛食慾開始大增，其種魚體表黑白相間、顏色較為鮮明。目前園區50尾種魚中，雄性吻部顏色開始漸漸有雜斑(顯示漸漸成熟)，工作人員在牠們食物裡面額外添加營養，例如足夠的蛋白質、維生素E和蝦紅素等營養物質，讓條石鯛種魚生殖腺發育更加完整，未來產出的受精卵數量才會多，品質也會比較好。

條石鯛種魚除了餵食一般飼料以外，復育園區工作人員還會額外以南極蝦及維生素E補充條石鯛種魚的營養。（新北市漁業處提供）

復育條石鯛「夢幻之魚」 增裕海洋資源

農業局長李玟表示，新北市東北角海域冬季水溫偏低，是條石鯛適合生長的海域，條石鯛肉質鮮嫩、富含膠質的獨特口感，深受饕客的喜愛。條石鯛大多群聚在礁岩地區，加上牠生性聰穎，對較粗的釣線警覺性很高，難以捕撈，僅能以磯釣方式漁獲，故在釣客及饕客之間具有「夢幻之魚」美譽。

農業局與國立台灣海洋大學合作，引進條石鯛受精卵進行條石鯛人工繁養殖培育，歷經2年多的努力，終將培育出條石鯛種魚，規劃與在地漁民收購野生條石鯛種魚進行交配，減少人工繁殖培育基因窄化的疑慮，期待春天條石鯛繁殖季來臨時，復育園區同仁能繁殖出優良條石鯛魚苗，增裕海洋資源。

(中時電子報)