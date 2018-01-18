日本成功發射艾普斯龍小型火箭 瞄準新興國家衛星市場

日本今日成功發射Epsilon-3衛星。（圖/路透社）

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日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)18日上午6時6分(台灣時間5時6分)，從鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測站發射了小型「艾普斯龍」(Epsilon)運載火箭3號機，火箭上搭載的民間小型地球觀測衛星「ASNARO 2」於7點(8時)左右，在500公里的高空投入預定軌道。這是自2013年以來，連續3次發射成功。

「艾普斯龍」火箭是JAXA為了因應新興國家等的需求，所開發出來的可低成本發射小型人造衛星的固體燃料火箭。這款日本最新的小型火箭發射費用約40億日圓(約台幣10億7千多萬元)，大約是以往小型火箭的一半左右。3次發射成功後，JAXA期待可接到新興國家委託發射人造衛星的訂單。

日本研發的「艾普斯龍」火箭為降低發射相關的人員和成本，引進人工智慧，同時用兩台個人電腦控制發射，是適合發射小型衛星的固體燃料火箭。至今已連續3次發射成功，技術上的可靠性已提高，與使用液態燃料的主力大型火箭相比毫不遜色，也擴大了日本火箭的選擇性。

這次搭載的人造衛星是在經濟產業省的支援下，由NEC等民間企業開發的「ASNARO 2」，重約570公克，是使用電波觀測地球的衛星。裝載著可識別距離地面約1公尺的物體之高性能雷達，無論在惡劣的天候或夜間都能取得圖像資訊。

這次發射的「ASNARO 2」與2014年發射的光學衛星「ASNARO 1」合起來形成兩枚衛星的體制，預料將被活用在災害現場的調查、資源探勘、農作物生長狀況的確認等廣泛領域。

JAXA理事長奧村直樹18日在記者會上表示，「艾普斯龍是經過野心改良的火箭，雖然歷經許多困難，但這次的發射成功，讓我們確信將來必可穩定的發射。」

「從最近的市場來看，發射小型衛星的需求相當高，為了掌握市場，研究開發機構總是負責接訂單到發射是很不自然的，故希望能努力儘早確立類似H2A火箭那樣的民間機構。

(中時)

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